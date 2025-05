Powrót do dzieciństwa z RoadCraft. Nowy zwiastun nadciągającego symulatora

Jak nakreśliliśmy powyżej, nowy zwiastun RoadCraft koncentruje się na przywołaniu wspomnień związanych z zabawą maszynami konstrukcyjnymi. Zamiast prezentować typową rozgrywkę, materiał skupia się na porównaniu dziecięcej zabawy małymi pojazdami budowlanymi, do pracy prawdziwych, potężnych maszyn w tle. Zwiastun znajduje się na dole wiadomości.

RoadCraft jest opisywany jako gra typu sandbox, w której gracze będą mieli za zadanie wykorzystać potężny sprzęt budowlany do oczyszczania obszarów zniszczonych przez klęski żywiołowe. Celem graczy będzie zaopatrywanie dotkniętych obszarów i pomoc w ich odbudowie.

Prowadzisz firmę usuwająca skutki katastrof, która specjalizuje się w przywracaniu zdewastowanych przez katastrofy naturalne miejsc do dawnej świetności. Stoją przed tobą niezliczone zadania, które wykonasz dzięki ciężkiemu sprzętowi, co pomoże lokalnemu przemysłowi stanąć na nogi, w tym usuwanie gruzu, wymiana zepsutych urządzeń, remont dróg i mostów zniszczonych przez złą pogodę, czy wysyłanie konwojów z zasobami do produkcji nowych materiałów budowlanych! – brzmi opis gry.