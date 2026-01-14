Jeden z najlepszych seriali science fiction powróci po prawie dwuletniej przerwie. Zdradzono termin premiery nowych odcinków

Fani mogą szykować się na powrót hitowego serialu.

Czwarty sezon serialu Stamąd ma pojawić się szybciej, niż wielu fanów się spodziewało. Nowymi informacjami na temat premiery podzieliła się Catalina Sandino Moreno, która od pierwszego sezonu wciela się w Tabithę. Wszystko wskazuje na to, że widzowie nie będą musieli długo czekać na kontynuację historii. Stamtąd – nowy sezon zadebiutuje wiosną tego roku Zdjęcia do czwartego sezonu zakończyły się w listopadzie 2025 roku, co naturalnie uruchomiło spekulacje na temat terminu premiery. Aktorka potwierdziła, że produkcja jest już na finiszu, a serial powinien wrócić na wiosną tego roku.

Nie wiem dokładnie. Myślę, że to będzie to marzec, może kwiecień. Ale serial na pewno wróci. To świetny sezon, pokochacie go. Bardzo lubiłam pracę na planie. To po prostu dobra zabawa. I znowu, bardzo przyjemnie się to ogląda. Jeśli te prognozy się potwierdzą, oznaczałoby to ponad roczną przerwę od finału trzeciego sezonu, który zadebiutował 24 listopada 2024 roku. Co istotne, byłby to krótszy odstęp niż pomiędzy sezonami drugim i trzecim, gdzie przerwa wyniosła aż siedemnaście miesięcy. Dla widzów spragnionych odpowiedzi po głośnym cliffhangerze w finale trzeciego sezonu, to zdecydowanie dobra wiadomość. Moreno nie kryła też entuzjazmu wobec nadchodzących odcinków, porównując serial do wyjątkowo wciągającej przekąski: Zawsze mówię, że ten serial jest jak puszka chipsów. Otwierasz ją, bierzesz jednego i zaraz sięgasz po kolejnego, bo nie możesz przestać. Ogląda się go lekko, szybko, jest zabawny i bardzo wciągający. To po prostu dobry serial, a ten sezon będzie naprawdę świetny.

Szybszy powrót serialu może świadczyć o tym, że MGM Television chce wykorzystać niesłabnącą popularność Stamtąd i podtrzymać zainteresowanie widzów. Wiosenne okno premierowe zwiększa również szanse na to, że pierwszy zwiastun czwartego sezonu pojawi się już w najbliższych tygodniach. Przypomnijmy, że serial Stamtąd można w Polsce obejrzeć na platformie HBO Max.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.