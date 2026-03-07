Genialne science fiction powróci po 4 latach nieobecności? Gwiazda nieoczekiwanie zdradziła zbyt wiele

Wygląda na to, że ten serial powróci z nowym sezonem po kilkuletniej przerwie.

Orville jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Trzeci sezon zadebiutował w 2022 roku i od tamtej pory wokół przyszłości projektu panowała cisza. Nie było ani ogłoszenia o skasowaniu serialu, ani też o planach na kontynuację. Twórca i główna gwiazda serialu, Seth MacFarlane, wielokrotnie podkreślał, że produkcja nie została oficjalnie skasowana, jednak prace nad kolejną odsłoną nie ruszyły. Teraz jednak pojawiły się nowe informacje, które ponownie rozbudziły nadzieje fanów. Orville – czwarty sezon jednak powstanie? Podczas niedawnej trasy promującej drugi sezon serialu Ted MacFarlane zdradził wywiadzie, że scenariusze czwartego sezonu Orville są już gotowe. Wskazał jednak, że kluczową przeszkodą pozostaje dopasowanie harmonogramów produkcyjnych.

Optymizmem co do kontynuowania serialu podzielił się również Scott Grimes, który w serialu wciela się w porucznika Gordona Malloya. Aktor podkreślił, że jego zdaniem projekt wciąż ma przed sobą świetlaną przyszłość. Ten serial absolutnie nie jest martwy ani zakończony, przynajmniej z mojej perspektywy. W tej samej chwili rzuciłbym wszystko i pobiegł na plan, gdy tylko ogłoszą powrót. Grimes przyznał także, że niedawno rozmawiał z MacFarlanem i właśnie wtedy usłyszał najświeższe informacje dotyczące potencjalnej kontynuacji: Co zabawne, mam aktualizację, bo Seth i ja byliśmy razem jakieś dziesięć minut temu. Odwróciłem się do niego, kiedy coś powiedział, i zapytałem: „dlaczego to powiedziałeś?” A on odpowiedział:” możemy już o tym mówić”. Moja aktualizacja jest taka, że scenariusze są napisane. Tyle mogę powiedzieć. To oczywiście jeszcze niczego nie gwarantuje, ale wszyscy zaangażowani chcą wrócić do tego projektu. Wiemy, że scenariusze istnieją i jesteśmy podekscytowani. To przynajmniej coś.

Sam MacFarlane przyznał natomiast, że największym problemem pozostaje obecnie jego napięty grafik: Dziesięć scenariuszy jest gotowych. Problemem jestem ja. Chodzi o to, kiedy będę mógł poświęcić temu cały rok, biorąc pod uwagę wszystkie inne projekty, nad którymi pracujemy. Kiedy jednak nadejdzie ten moment, będziemy mogli od razu ruszyć z produkcją. Twórca ma obecnie na głowie wiele projektów. Oprócz serialu Ted pracuje nad kolejnymi odsłonami swoich animowanych hitów, takich jak Family Guy oraz American Dad, w których podkłada głos kilku głównym bohaterom. Do tego dochodzą nowe przedsięwzięcia producenckie i rozwój innych produkcji telewizyjnych. Choć powrót The Orville wciąż nie ma oficjalnej daty, informacje o gotowych scenariuszach sugerują, że serial nadal ma realną szansę na kontynuację. Pytanie tylko, czy Disney da zielone światło dla nowego sezonu.

