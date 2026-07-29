Nie żyje Kavinsky, autor kultowego Nightcall

W wieku 50 lat niespodziewanie odszedł Vincent Belorgey. Przez wielu kojarzony bardziej pod pseudonimem Kavinsky.
Muzyk został znaleziony nieżywy w swoim paryskim mieszkaniu. Okoliczności jego śmierci nie są na ten moment znane.
Nie żyje Vincent “Kavinsky” Belorgey
Stołeczna prokuratura wszczęła już śledztwo, którego celem jest ustalenie przyczyn zgonu artysty. Niemniej służby, które przybyły do mieszkania, nie znalazły na miejscu żadnych podejrzanych przedmiotów. Z kolei dziennik Le Figaro podaje, że Kavinsky już od kilku dni miał uskarżać się na bóle głowy. Potencjalną przyczyną śmierci Francuza, która brana jest pod uwagę przez władze, jest więc udar. Hołd muzykowi złożył już m.in. prezydent Francji, Emmanuel Macron, a także Catherine Pegard, która od 2026 roku stoi na czele francuskiego ministerstwa kultury.
Kavinsky, francuska duma na zawsze – napisał Macron.
Wraz z nagłym odejściem Kavinsky’ego Francja traci jeden ze swoich najbardziej unikalnych głosów. Od filmu Drive po Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, cały świat zachwycał się Nightcall. Jego muzyka, zarazem taneczna i nostalgiczna, będzie nadal przekraczać pokolenia i granice – dodała Pegard.
GramTV przedstawia:
Vincent Belorgey urodził się 31 lipca 1975 roku w Saint-Denis. Początkowo próbował swoich sił jako aktor, ale w 2005 roku skupił się na karierze muzycznej. Od tego czasu wydał dwa albumy, a także koncertował z takimi artystami jak Daft Punk, The Rapture czy też Justice. Szczególną popularność przysporzył mu utwór Nightcall, w którym zaśpiewała Lovefoxxx, a który wykorzystano w czołówce filmu Drive z Ryanem Goslingiem w roli głównej. W 2024 roku wykonał on ten kawałek podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu – wtedy na scenie partnerowali mu Angele oraz zespół Phoenix.
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