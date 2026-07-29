Nie żyje Kavinsky, autor kultowego Nightcall

W wieku 50 lat niespodziewanie odszedł Vincent Belorgey. Przez wielu kojarzony bardziej pod pseudonimem Kavinsky.

Muzyk został znaleziony nieżywy w swoim paryskim mieszkaniu. Okoliczności jego śmierci nie są na ten moment znane.

Foto: Marcus Herring

Nie żyje Vincent “Kavinsky” Belorgey

Stołeczna prokuratura wszczęła już śledztwo, którego celem jest ustalenie przyczyn zgonu artysty. Niemniej służby, które przybyły do mieszkania, nie znalazły na miejscu żadnych podejrzanych przedmiotów. Z kolei dziennik Le Figaro podaje, że Kavinsky już od kilku dni miał uskarżać się na bóle głowy. Potencjalną przyczyną śmierci Francuza, która brana jest pod uwagę przez władze, jest więc udar. Hołd muzykowi złożył już m.in. prezydent Francji, Emmanuel Macron, a także Catherine Pegard, która od 2026 roku stoi na czele francuskiego ministerstwa kultury.