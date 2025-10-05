Powiększa się obsada filmowego Resident Evil. Tego aktora znacie z adaptacji Fallout

A to nie jedyne nowe nazwisko w filmie.

W nowym Resident Evil, o którym pisaliśmy wcześniej, pojawiają się kolejne informacje o obsadzie. Do rebootu serii horrorów, którego reżyserem jest Zach Cregger, dołączyli Zach Cherry (Fallout, Rozdzielenie), Kali Reis (Detektyw) oraz Johnno Wilson (I Love That for You).

Nowi aktorzy w filmowym Resident Evil

Głównym aktorem pozostaje Austin Abrams, a film ma odejść od wcześniejszych adaptacji, stając się hołdem dla oryginalnych gier wideo Capcomu. Cregger współtworzył scenariusz wraz z Shayem Hattenem (John Wick: Rozdział 3 i 4). Szczegóły fabuły są skąpe, ale wiemy, że pojawią się m.in. pechowy kurier, tajemnicza paczka, zmutowane stworzenia i korporacyjny spisek.