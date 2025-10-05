Zaloguj się lub Zarejestruj

Powiększa się obsada filmowego Resident Evil. Tego aktora znacie z adaptacji Fallout

Jakub Piwoński
2025/10/05 08:30
0
0

A to nie jedyne nowe nazwisko w filmie.

W nowym Resident Evil, o którym pisaliśmy wcześniej, pojawiają się kolejne informacje o obsadzie. Do rebootu serii horrorów, którego reżyserem jest Zach Cregger, dołączyli Zach Cherry (Fallout, Rozdzielenie), Kali Reis (Detektyw) oraz Johnno Wilson (I Love That for You).

Fallout
Fallout

Nowi aktorzy w filmowym Resident Evil

Głównym aktorem pozostaje Austin Abrams, a film ma odejść od wcześniejszych adaptacji, stając się hołdem dla oryginalnych gier wideo Capcomu. Cregger współtworzył scenariusz wraz z Shayem Hattenem (John Wick: Rozdział 3 i 4). Szczegóły fabuły są skąpe, ale wiemy, że pojawią się m.in. pechowy kurier, tajemnicza paczka, zmutowane stworzenia i korporacyjny spisek.

GramTV przedstawia:

Cherry wcieli się w naukowca w szpitalu, Reis w byłego wojskowego – postać pierwotnie napisana dla mężczyzny, a rola Wilsona pozostaje nieujawniona. Zdjęcia rozpoczną się w połowie października w Pradze, a premiera zaplanowana jest na 18 września 2026 roku.

Producentami filmu są Robert Kulzer (Constantin Film), Roy Lee i Miri Yoon (Vertigo Entertainment), a także Asad Qizilbash i Carter Swan (PlayStation Productions). Zdjęcia nadzoruje Nicole Brown z TriStar Pictures, a producentami wykonawczymi są Oliver Berben (Constantin) i Victor Hadida (Davis Films).

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


