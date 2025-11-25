Power Rangers chwilowo kończą się po 32 latach. Reboot serii zmierza do finału

To będzie ostatnia produkcja z tymi Power Rangers.

Po ponad trzech dekadach obecności w popkulturze markę Power Rangers czekają duże zmiany. Najnowszy komiksowy reboot przygotowany przez Boom Studios, zatytułowany Power Rangers Prime, zakończy się szybciej, niż wielu fanów zakładało. Według nowych informacji seria zamknie się na szesnastu zeszytach, co budzi pytania o przyszłość całej komiksowej linii. Power Rangers – seria Prime kończy się po półtora roku od swojej premiery Wszystko wskazuje na to, że historia Prime Rangers zmierza ku końcowi. Wczesny opis nadchodzącego Power Rangers Prime 15 od wydawcy Penguin ujawnia, że numer ten jest określany jako przedostatni, co automatycznie czyni szesnasty zeszyt finałem projektu. Tekst zapowiedzi wprost sugeruje, że seria kończy swoją działalność po zaledwie kilkunastu miesiącach obecności na rynku.

Power Rangers Prime zadebiutowało w listopadzie 2024 roku, kilka miesięcy po premierze Power Rangers: Darkest Hour, które zamknęło główną, ponad 120-zeszytową linię Boom Studios. Tamten cykl był uważany za jedno z najciekawszych komiksowych rozwinięć znanej marki. Prime miało być nowym początkiem i pełnym rebootem, rozgrywającym się w zupełnie innym świecie z całkowicie nowymi bohaterami. Ambicje były duże, jednak seria od startu zmagała się z problemami tempa prowadzenia akcji i brakiem mocnego punktu zaczepienia dla nowych czytelników. Prime brało na siebie pełną przebudowę marki. Zamiast znanych postaci i ikonicznych motywów otrzymaliśmy historię osadzoną na Ziemi pod panowaniem obcej cywilizacji, w której zupełnie nowa drużyna stawiała pierwsze kroki. Wielu fanów uważa, że to właśnie skala zmian sprawiła, że reboot nie zdołał zdobyć wystarczającej popularności, aby utrzymać regularne wydawanie.

Numer piętnasty trafi do sprzedaży w marcu 2026 roku, a wydawca udostępnił już oficjalny opis nadchodzącego zeszytu: Legion Niszczyciela przybył. W tym przedostatnim rozdziale przygód Prime Rangers bohaterowie muszą walczyć o życie z niebezpiecznym przeciwnikiem, który może być znajomą twarzą dla fanów Zeo Rangers. Gdy napięcia rosną, a rodzinne więzi zaczynają pękać, Prime Rangers stają przed próbą, jakiej jeszcze nie doświadczyli. Czy znajdą odwagę, aby zmierzyć się z galaktycznym zagrożeniem i zawalczyć o siebie oraz swój dom. Z dotychczasowych informacji wynika, że ostatni, szesnasty zeszyt może pojawić się w sprzedaży już w kwietniu 2026 roku. Co będzie dalej z marką, pozostaje niewiadomą. Wydawnictwo może spróbować wrócić do głównej linii Mighty Morphin Power Rangers, która cieszyła się dużą popularnością, lub kontynuować Prime w zupełnie nowej, odświeżonej formule. Dodatkowo w przygotowaniu jest nowy aktorski serial na Disney+, więc seria przetrwa, choć nie wiadomo, czy powróci w najbliższych latach w komiksowej formie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.