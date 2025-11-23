Właśnie przeoczyłeś najważniejszy dzień dla komiksu Watchmen

Narodził się jeden z ważniejszych bohaterów świata DC.
Minęło niemal 40 lat od premiery kultowego komiksu Watchmen autorstwa Alana Moore’a i rysownika Dave’a Gibbonsa, a historia wciąż fascynuje kolejne pokolenia czytelników. Seria łączy w sobie mroczny thriller detektywistyczny z dekonstrukcją klasycznych superbohaterów, stając się jednym z najważniejszych punktów w historii komiksu i inspiracją dla wielu adaptacji, w tym filmowych i telewizyjnych. Dlaczego nadszedł ważny dzień dla fanów?
Watchmen – właśnie wtedy narodził się Doktor Manhattan
Wczoraj, 22 listopada, w kanonicznej historii Watchmen przypada kluczowa rocznica odrodzenia Dr. Jonathana Ostermana jako Doktora Manhattana. Fizyk jądrowy zostaje w wyniku tragicznego wypadku w laboratorium w pełni przemieniony w postać o niebieskiej skórze, pozbawioną włosów, która od tej chwili doświadcza czasu w sposób nieliniowy. Transformacja Jona zmienia nie tylko jego ciało, ale również percepcję świata i sposób, w jaki funkcjonuje w historii – staje się istotą niemal boską, której działania mają dalekosiężne konsekwencje.
Doktor Manhattan staje się jednym z najważniejszych elementów fabuły Watchmen, współpracując z rządem USA i wpływając na przebieg zimnej wojny, politykę prezydencką, a nawet zakończenie wojny w Wietnamie. Jego moce i wyjątkowa perspektywa czasowa odróżniają go od wszystkich innych bohaterów DC, czyniąc z niego postać złożoną i fascynującą, która pozostaje aktualna także dla współczesnych odbiorców. Warto przypomnieć, że w filmowej adaptacji Watchmen z 2009 roku rolę Doktora Manhattana zagrał Billy Crudup, natomiast w serialu HBO z 2019 roku postać tę odtworzył Jovan Adepo (młodsza wersja Jona) i Yahya Abdul-Mateen II (jako dorosły Doktor Manhattan).
GramTV przedstawia:
Pomimo dystansu do ludzkich emocji, Doktor Manhattan wciąż pozostaje postacią, która zadaje pytania o wartość zrozumienia i kontaktu z ludźmi. Jego kanoniczna przemiana, która zaczęła się właśnie 22 listopada, pozostaje fundamentem całej sagi Watchmen, ukazując jednocześnie głębię i konsekwencje niezwykłych zdolności oraz wyborów jednej z najbardziej ikonicznych postaci komiksu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!