Właśnie przeoczyłeś najważniejszy dzień dla komiksu Watchmen

Minęło niemal 40 lat od premiery kultowego komiksu Watchmen autorstwa Alana Moore’a i rysownika Dave’a Gibbonsa, a historia wciąż fascynuje kolejne pokolenia czytelników. Seria łączy w sobie mroczny thriller detektywistyczny z dekonstrukcją klasycznych superbohaterów, stając się jednym z najważniejszych punktów w historii komiksu i inspiracją dla wielu adaptacji, w tym filmowych i telewizyjnych. Dlaczego nadszedł ważny dzień dla fanów?

Watchmen – właśnie wtedy narodził się Doktor Manhattan

Wczoraj, 22 listopada, w kanonicznej historii Watchmen przypada kluczowa rocznica odrodzenia Dr. Jonathana Ostermana jako Doktora Manhattana. Fizyk jądrowy zostaje w wyniku tragicznego wypadku w laboratorium w pełni przemieniony w postać o niebieskiej skórze, pozbawioną włosów, która od tej chwili doświadcza czasu w sposób nieliniowy. Transformacja Jona zmienia nie tylko jego ciało, ale również percepcję świata i sposób, w jaki funkcjonuje w historii – staje się istotą niemal boską, której działania mają dalekosiężne konsekwencje.