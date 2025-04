Poważne problemy Star Wars Battlefront 2. Hakerzy niszczą grę, a gracze czekają na reakcję EA

Hakerzy w całości opanowali Star Wars Battlefront 2, przez co gra online stała się niemal niegrywalna. Czy Electronic Arts jakoś na to odpowie?

Po premierze w 2017 roku Battlefront 2 spotkało się z ogromną krytyką ze strony graczy i recenzentów, głównie z powodu kontrowersyjnego systemu lootboxów, który blokował dostęp do najbardziej ikonicznych postaci z uniwersum Gwiezdnych Wojen za losowo odblokowywane skrzynki. Technicznie można było je zdobyć poprzez zwykłą grę, ale zajmowało to tyle czasu, że dla przeciętnego gracza było to praktycznie niemożliwe. Po licznych poprawkach ze strony DICE, gracze zaczęli doceniać sam gameplay, który został ostatecznie uznany za bardzo solidny. Z biegiem lat gra zdobyła wręcz status kultowej, a niewielka, lojalna społeczność utrzymywała ją przy życiu.

Prawie osiem lat po swojej premierze, gra Star Wars Battlefront 2 od studia DICE została dosłownie opanowana przez hakerów, co sprawia, że tryby online są niemal niegrywalne. Teraz piłka jest po stronie EA, które musi jak najszybciej przywrócić grę do stanu używalności.

Jest jednak promyk nadziei, bowiem wygląda na to, że EA jest świadome problemu. Według wpisu na stronie projektu modderskiego Kyber dla Battlefront 2, "EA wdrożyło poprawkę po stronie serwera, która ma zablokować wykorzystywanie niektórych exploitów na oficjalnych serwerach gry". Czy to rozwiąże problem na dobre, czas pokaże, ale póki co reakcje graczy na Steamie są mieszane. EA nadal nie wydało oficjalnego komunikatu potwierdzającego wdrożenie aktualizacji.

Na ten moment nie ma także żadnych wieści o powstawaniu Star Wars Battlefront 3, co sprawia, że seria po raz kolejny utknęła na drugiej części. Mimo tego, świat gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen nadal żyje. Już 19 kwietnia ma zostać zaprezentowana taktyczna gra od Respawn i Bit Reactor, a podczas Star Wars Celebration w Japonii zobaczymy też drugie DLC do Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune. Podobno również nadal powstaje remake Knight of the Old Republic.