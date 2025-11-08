Potwierdzono film Jujutsu Kaisen: Execution. Znamy datę premiery i jego długość

Nadchodzące miesiące zapowiadają się bardzo intensywnie dla fanów Jujutsu Kaisen. Po zakończeniu mangi wśród fanów pojawiło się poczucie niedosytu, wielu liczyło, że historia potrwa jeszcze trochę dłużej. Autor Gege Akutami, uznał jednak, że nadszedł właściwy moment, aby domknąć opowieść. Mimo to fani nie pozostaną bez nowych treści, ponieważ anime nadal jest rozwijane, a jednym z najbliższych projektów będzie nowy film kompilacyjny.

Premiera filmu Jujutsu Kaisen jeszcze w 2025 roku

Film nosi tytuł Jujutsu Kaisen: Execution i trafi do kin w Japonii 7 listopada 2025 roku. W Stanach Zjednoczonych zadebiutuje miesiąc później, 8 grudnia 2025 roku. Potwierdzono, że produkcja będzie trwać 1 godzinę i 28 minut. To jednak nie wszystko, ponieważ film będzie miał charakter kompilacyjny, dlatego znajdzie się w nim całość wątku Shibuya Incident oraz dwa odcinki z arc'u Culling Game.