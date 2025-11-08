Potwierdzono film Jujutsu Kaisen: Execution. Znamy datę premiery i jego długość

Ainme Jujutsu Kaisen otrzyma w tym roku pełnometrażowy film.
Nadchodzące miesiące zapowiadają się bardzo intensywnie dla fanów Jujutsu Kaisen. Po zakończeniu mangi wśród fanów pojawiło się poczucie niedosytu, wielu liczyło, że historia potrwa jeszcze trochę dłużej. Autor Gege Akutami, uznał jednak, że nadszedł właściwy moment, aby domknąć opowieść. Mimo to fani nie pozostaną bez nowych treści, ponieważ anime nadal jest rozwijane, a jednym z najbliższych projektów będzie nowy film kompilacyjny.
Premiera filmu Jujutsu Kaisen jeszcze w 2025 roku
Film nosi tytuł Jujutsu Kaisen: Execution i trafi do kin w Japonii 7 listopada 2025 roku. W Stanach Zjednoczonych zadebiutuje miesiąc później, 8 grudnia 2025 roku. Potwierdzono, że produkcja będzie trwać 1 godzinę i 28 minut. To jednak nie wszystko, ponieważ film będzie miał charakter kompilacyjny, dlatego znajdzie się w nim całość wątku Shibuya Incident oraz dwa odcinki z arc'u Culling Game.
Choć nie oczekuje się, aby film osiągnął wyniki na miarę kinowych hitów serii Demon Slayer czy Chainsaw Man, marka Jujutsu Kaisen cieszy się globalną popularnością i najpewniej przyciągnie bardzo szeroką widownię. Dodatkowo widzowie otrzymają szansę przypomnienia sobie kluczowych wydarzeń z Shibuya, choć dla wielu powrót do scen uwięzienia Satoru Gojo może okazać się emocjonalnie trudny.
Kolejnym dużym punktem dla serii będzie trzeci sezon anime, który zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza połowa ma zadebiutować w styczniu 2026 roku. Nie potwierdzono jeszcze liczby odcinków, lecz najprawdopodobniej będzie to około 12-13 epizodów, co oznacza, że całość sezonu powinna liczyć 24-26 odcinków. Podział sezonu ma dać studiu MAPPA więcej czasu na dopracowanie animacji.
Premiera nowego sezonu z pewnością wpłynie także na sprzedaż mangi. Seria już teraz może pochwalić się wynikiem ponad 100 milionów sprzedanych egzemplarzy, lecz każda nowa odsłona anime tradycyjnie powoduje ponowny wzrost zainteresowania materiałem źródłowym. Wszystko wskazuje na to, że Jujutsu Kaisen ponownie znajdzie się w centrum uwagi globalnego fandomu.
