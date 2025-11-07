Gwiazda Jujutsu Kaisen zapowiada najbardziej druzgocący zwrot w trzecim sezonie anime

Wygląda na to, że Król Klątw nie skończył jeszcze dręczyć fanów. Trzeci sezon Jujutsu Kaisen będzie brutalny.

Podczas obchodów piątej rocznicy serii anime Jujutsu Kaisen, Junichi Suwabe, opublikował 31 października wiadomość, która szybko wywołała niepokój wśród widzów. Data nie jest przypadkowa, ponieważ to dzień szczególnie tragiczny w fabule uniwersum. UWAGA – NEWS ZAWIERA SPOILERY. Gwiazda Jujutsu Kaisen zapowiada coś naprawdę mocnego Junichi Suwabe podziękował fanom za wsparcie, ale przy okazji zasugerował, że to, co najgorsze, dopiero nadejdzie. Jak zdradził, śledzi mangę dalej i od dawna czeka na pewien moment, który czytelnicy znają aż za dobrze. Dla widzów anime jego słowa “Czekałem cierpliwie” brzmią bardziej jak ostrzeżenie niż świętowanie. Wczytywanie ramki mediów.

Suwabe prawdopodobnie odnosi się do kluczowego zwrotu akcji w arc’u Culling Game, w którym Sukuna realizuje swój długo planowany krok, czyli uwolnienie się z ciała Yujiego Itadoriego. Ten moment zaczyna się od jednej z najbardziej wstrząsających scen: Megumi dowiaduje się, że osoba, którą uważał za swoją siostrę Tsumiki, wcale nią nie jest. To w rzeczywistości Yorozu, odrodzona czarownica o mrocznych zamiarach. Ta zdrada łamie Megumiego w jednej chwili. Następnie Sukuna aktywuje Zobowiązanie Wiążące, które istniało od pierwszych odcinków anime. Przez krótki czas zyskuje całkowitą kontrolę i wykorzystuje ten moment bez litości. W jednym brutalnym ruchu zmusza Megumiego do zjedzenia odciętego palca, opuszcza ciało Yujiego i całkowicie przejmuje ciało Megumiego. To jeden z najbardziej druzgocących zwrotów całej serii, zarówno dla bohaterów jak i widzów. Yuji musi patrzeć, jak Sukuna, którego trzymał w sobie i powstrzymywał, przenosi się do jego przyjaciela, którego Yuji próbował ocalić ponad wszystko. To okrutne odwrócenie wszystkiego, za co Yuji walczył od pierwszego odcinka. Megumi natomiast staje się bronią w rękach najgorszego możliwego wroga, a jego los od tego momentu jest dramatycznie niepewny.

Suwabe zakończył swoją wiadomość zachętą do wspierania Jujutsu Kaisen do samego finału. Jednak ton wypowiedzi i kontekst fabularny sprawiają, że brzmi to jak zapowiedź chaosu: Sezon 3 nie tylko kontynuuje historię. Wprowadza ją w najciemniejszy etap. Nie ogłoszono jeszcze konkretnej daty premiery trzeciego sezonu, ale wiemy, że trwają nad nim prace.