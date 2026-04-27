Ujawniono nowy sekret Friezy. Fani Dragon Ball inaczej spojrzą na kultowego złoczyńcę

W świecie mangi i anime nie brakuje ikonicznych antagonistów, jednak niewielu złoczyńców zdobyło tak rozpoznawalny status jak Frieza z serii Dragon Ball. Choć od debiutu tej postaci minęły już ponad trzy dekady, tyran wciąż pozostaje jednym z najważniejszych przeciwników w uniwersum stworzonym przez Akirę Toriyamę.

Pancerz Friezy nie jest tym, czym wydawał się przez lata

Mimo że fani przez lata szczegółowo analizowali każdy aspekt postaci, właśnie ujawniono nowy szczegół dotyczący wyglądu Friezy, który może całkowicie zmienić sposób postrzegania jednego z najbardziej pamiętnych złoczyńców w historii japońskiej popkultury. Nieznana wcześniej informacja pochodzi ze specjalnej broszury rozdawanej widzom podczas kinowej premiery filmu Dragon Ball Z: Resurrection “F” w Japonii w 2015 roku. W materiałach promocyjnych sam Akira Toriyama zdradził zaskakujący fakt, że pancerz noszony przez Friezę nie jest zwykłą zbroją, lecz naturalną częścią jego ciała, która pęka podczas transformacji. Dla wielu fanów była to szokująca wiadomość, ponieważ przez lata większość odbiorców zakładała, że charakterystyczne białe elementy z fioletowymi akcentami są po prostu ochronnym uniformem.