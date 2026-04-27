Zaloguj się lub Zarejestruj

Ujawniono nowy sekret Friezy. Fani Dragon Ball inaczej spojrzą na kultowego złoczyńcę

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/27 20:00
0
0

Kto znał tę ciekawostkę na temat Friezy z Dragon Ball?

W świecie mangi i anime nie brakuje ikonicznych antagonistów, jednak niewielu złoczyńców zdobyło tak rozpoznawalny status jak Frieza z serii Dragon Ball. Choć od debiutu tej postaci minęły już ponad trzy dekady, tyran wciąż pozostaje jednym z najważniejszych przeciwników w uniwersum stworzonym przez Akirę Toriyamę.

Pancerz Friezy nie jest tym, czym wydawał się przez lata

Mimo że fani przez lata szczegółowo analizowali każdy aspekt postaci, właśnie ujawniono nowy szczegół dotyczący wyglądu Friezy, który może całkowicie zmienić sposób postrzegania jednego z najbardziej pamiętnych złoczyńców w historii japońskiej popkultury. Nieznana wcześniej informacja pochodzi ze specjalnej broszury rozdawanej widzom podczas kinowej premiery filmu Dragon Ball Z: Resurrection “F” w Japonii w 2015 roku. W materiałach promocyjnych sam Akira Toriyama zdradził zaskakujący fakt, że pancerz noszony przez Friezę nie jest zwykłą zbroją, lecz naturalną częścią jego ciała, która pęka podczas transformacji. Dla wielu fanów była to szokująca wiadomość, ponieważ przez lata większość odbiorców zakładała, że charakterystyczne białe elementy z fioletowymi akcentami są po prostu ochronnym uniformem.

GramTV przedstawia:

Po ujawnieniu tej informacji wiele scen z serii można interpretować zupełnie inaczej. Podczas przemian Friezy w różnych odsłonach anime i filmu z 2015 roku rzeczywiście można zauważyć, że jego “zbroja” pęka i rozchodzi się wraz ze zmianą formy. Choć sam fakt nie zmienia historii postaci, może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki fani odbierają wygląd jednego z najgroźniejszych przeciwników Son Goku.

Nowe informacje wywołały również kolejne pytania dotyczące żołnierzy należących do Armii Friezy. Wielu członków jego organizacji nosi pancerze bardzo podobne do tego, który ma ich przywódca. Jeśli potraktować słowa Toriyamy dosłownie, można przypuszczać, że zbroje armii zostały zaprojektowane na wzór ciała Friezy, żołnierze mogą nosić pancerze inspirowane jego biologiczną strukturą, a to nadaje to postaci jeszcze bardziej niepokojący charakter. Dla wielu fanów to detal, który czyni Friezę jeszcze bardziej osobliwym i przerażającym antagonistą.

Źródło:https://screenrant.com/dragon-ball-frieza-armor-detail-hidden/

Tagi:

Popkultura
Japonia
popkultura
anime
ciekawostki
Dragon Ball
manga
Dragon Ball Z
Ciekawostka
Akira Toriyama
serial anime
Dragon Ball Daima
Toei Animation
Dragon Ball GT
antagonista
villan
Dragon Ball Super
Frieza
Dragon Ball Super: Galactic Patrol
dragon ball super: Beerus
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
