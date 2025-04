Darth Maul powraca we własnej produkcji. Zapowiedziany serial ma pierwsze logo

Wiele się dzieje na Star Wars Celebration, które dzisiaj rozpoczęło się w Japonii. Dopiero co Lucasfilm ujawnił szczegóły kolejnego kinowego filmu z Gwiezdnych wojen, a także wyciekł pierwszy zwiastun The Mandalorian & Grogu, a teraz studio zapowiedziało swoją kolejną produkcję z uniwersum. Będzie to serial poświęcony potężnemu Sithowi, który został zatytułowany Star Wars: Maul – Shadow Lord.

Star Wars: Maul – Shadow Lord – to nowy animowany serial z Gwiezdnych wojen poświęcony popularnemu Sithowi

Będzie to animowana produkcja, o której pierwszy raz plotkowano jeszcze w listopadzie 2021 roku. Najwyraźniej Lucasfilm potrzebował trochę czasu, aby opracować kształt nowej produkcji i dopiero teraz zdecydowano się zapowiedzieć serial. Premierę wyznaczono na 2026 roku na platformie Disney+.