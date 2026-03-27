Nadchodzi wielka podwyżka PlayStation 5. To mocno zaboli portfele graczy

Kolejne źródło potwierdziło te doniesienia.

W sieci pojawiły się doniesienia sugerujące możliwe znaczące podwyżki cen konsol PlayStation 5. Według nieoficjalnych informacji, ogłoszenie zmian może nastąpić jeszcze dzisiaj. PlayStation 5 – nadchodzą ogromne podwyżki cen konsoli Sony Pierwsze sygnały o potencjalnych podwyżkach pojawiły się za sprawą francuskiego informatora działającego w mediach społecznościowych. Twierdzi on, że ceny sprzętu mogą wzrosnąć zauważalnie w całej linii produktowej. Zarówno wersja PS5 Slim jak i Pro podrożeje o 100 euro, zaś PlayStation Portal o 30 euro.

W przypadku modelu PlayStation 5 Slim mówi się o skoku z 549,99 euro do 649,99 euro. Z kolei PlayStation 5 Pro miałby podrożeć z 799,99 euro do 899,99 euro. Podwyżka miałaby objąć także PlayStation Portal, którego cena wzrosłaby z 219,99 euro do 249,99 euro. Wczytywanie ramki mediów. Źródło sugeruje, że oficjalna zapowiedź jest już blisko, choć nie podało dokładnej daty wejścia nowych cen w życie. Co istotne, autor przecieku miał wcześniej trafnie informować o zmianach cen sprzętu konkurencyjnej marki, co dla części odbiorców może zwiększać wiarygodność tych doniesień.

Dodatkowego paliwa plotkom dostarczył hiszpański insider eXtas1s, który w swoich wpisach stwierdził, że informacje o podwyżkach są w pełni prawdziwe i zostaną ogłoszone 27 marca. Jednocześnie warto zaznaczyć, że jego dotychczasowa skuteczność w przewidywaniach bywała nierówna. Wczytywanie ramki mediów. Jeśli doniesienia się potwierdzą, byłby to jeden z największych wzrostów cen w trakcie trwania generacji. Dla porównania, podstawowy model PlayStation 5 debiutował na rynku w cenie 499,99 euro, co oznaczałoby podwyżkę sięgającą nawet 150 euro w ciągu kilku lat. Potencjalne zmiany zapewne powiązane z obecną sytuacją gospodarczą oraz rosnącymi kosztami komponentów, na które wpływ ma między innymi zwiększone zapotrzebowanie związane z rozwojem technologii sztucznej inteligencji. Jednocześnie Sony w ostatnich wypowiedziach podkreślało, że zabezpieczyło odpowiednie zapasy sprzętu na bieżący rok i zamierza szukać dodatkowych źródeł przychodu wśród obecnych użytkowników.

