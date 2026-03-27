Zaloguj się lub Zarejestruj

Nadchodzi wielka podwyżka PlayStation 5. To mocno zaboli portfele graczy

Radosław Krajewski
2026/03/27 11:10
1
0

Kolejne źródło potwierdziło te doniesienia.

W sieci pojawiły się doniesienia sugerujące możliwe znaczące podwyżki cen konsol PlayStation 5. Według nieoficjalnych informacji, ogłoszenie zmian może nastąpić jeszcze dzisiaj.

PlayStation 5 – nadchodzą ogromne podwyżki cen konsoli Sony

Pierwsze sygnały o potencjalnych podwyżkach pojawiły się za sprawą francuskiego informatora działającego w mediach społecznościowych. Twierdzi on, że ceny sprzętu mogą wzrosnąć zauważalnie w całej linii produktowej. Zarówno wersja PS5 Slim jak i Pro podrożeje o 100 euro, zaś PlayStation Portal o 30 euro.

W przypadku modelu PlayStation 5 Slim mówi się o skoku z 549,99 euro do 649,99 euro. Z kolei PlayStation 5 Pro miałby podrożeć z 799,99 euro do 899,99 euro. Podwyżka miałaby objąć także PlayStation Portal, którego cena wzrosłaby z 219,99 euro do 249,99 euro.

Źródło sugeruje, że oficjalna zapowiedź jest już blisko, choć nie podało dokładnej daty wejścia nowych cen w życie. Co istotne, autor przecieku miał wcześniej trafnie informować o zmianach cen sprzętu konkurencyjnej marki, co dla części odbiorców może zwiększać wiarygodność tych doniesień.

GramTV przedstawia:

Dodatkowego paliwa plotkom dostarczył hiszpański insider eXtas1s, który w swoich wpisach stwierdził, że informacje o podwyżkach są w pełni prawdziwe i zostaną ogłoszone 27 marca. Jednocześnie warto zaznaczyć, że jego dotychczasowa skuteczność w przewidywaniach bywała nierówna.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, byłby to jeden z największych wzrostów cen w trakcie trwania generacji. Dla porównania, podstawowy model PlayStation 5 debiutował na rynku w cenie 499,99 euro, co oznaczałoby podwyżkę sięgającą nawet 150 euro w ciągu kilku lat.

Potencjalne zmiany zapewne powiązane z obecną sytuacją gospodarczą oraz rosnącymi kosztami komponentów, na które wpływ ma między innymi zwiększone zapotrzebowanie związane z rozwojem technologii sztucznej inteligencji. Jednocześnie Sony w ostatnich wypowiedziach podkreślało, że zabezpieczyło odpowiednie zapasy sprzętu na bieżący rok i zamierza szukać dodatkowych źródeł przychodu wśród obecnych użytkowników.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/03/rumour-dramatic-ps5-price-increases-incoming-potential-announcement-tomorrow

Tagi:

Tech
Sony
konsole
PlayStation
konsole nowej generacji
konsola
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
PS5
PlayStation 5 Pro
PlayStation 5 Slim
podwyżka cen
podwyżki
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:51

Więcej ai, ludzie będą zachwyceni!




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112