Potężna transformacja Goku z Dragon Ball Z powstała przez przypadek. To jedna z najdziwniejszych przemian w historii serii

Tylko najwierniejsi fani o niej pamiętają.

W uniwersum Dragon Balla najbardziej ekscytującymi momentami są przemiany Saiyan. Od klasycznego Super Saiyana z żółtymi włosami po Boskiego Super Saiyana i Ultra Instinct, każda z tych form na swój sposób definiowała całą serię. Jednak wśród setek widowiskowych metamorfoz istnieje jedna, o której pamiętają tylko najwierniejsi fani. Mowa o tajemniczej transformacji zwanej Super Saiyan Power, która, jak się okazuje, nigdy nie była planowana. Dragon Ball Z – transformacja Super Saiyan Power powstała przez przypadek Do niezwykłej sytuacji doszło w trakcie emisji sagi Other World w Dragon Ball Z. Goku, walczący w zaświatach z Ginyu Force, zaprezentował wtedy formę, która wywołała konsternację wśród widzów. Jego aura świeciła znajomym złotym blaskiem, włosy unosiły się ku górze, lecz zamiast zmienić kolor na blond, pozostały czarne. Efekt wyglądał jak niedokończona transformacja.

Z początku fani próbowali tłumaczyć to fabularnie, sugerując, że może Goku nauczył się kontrolować moc Super Saiyana w taki sposób, by zachować naturalny wygląd. Prawda okazała się jednak znacznie bardziej przyziemna. Jak przyznało później studio Toei Animation, cała sytuacja wynikła z błędu. Twórcy planowali, że Goku przemieni się w klasycznego Super Saiyana podczas starcia z Ginyu Force, ale fabularnie nie mogli tego zrobić, gdyż według scenariusza Pikkon nie powinien widzieć jego przemiany aż do późniejszej walki turniejowej. Z tego powodu w ostatniej chwili zmieniono kolor włosów Goku, nie modyfikując przy tym jego animacji. Tak narodził się Super Saiyan Power, forma, która powstała wyłącznie z potrzeby rozwiązania nagłego problemu. W świecie Dragon Balla, gdzie każda przemiana ma swoje znaczenie i moc, fani szybko zaczęli dopisywać własne teorie. Toei Animation, widząc rosnące zainteresowanie, zdecydowało się „zalegalizować” tę formę jako częściową manifestację mocy Super Saiyana, czyli stan pośredni między bazową formą a pełnym przeistoczeniem.

Z czasem Super Saiyan Power zaczęto dostrzegać w innych momentach serii. Future Trunks korzystał z niego podczas treningu z Gohanem w filmie Dragon Ball Z: The History of Trunks. Goku również na chwilę przyjął tę formę podczas wspólnego ataku z Gohanem przeciwko Perfect Cellowi. Nawet w nowoczesnych odsłonach, takich jak Dragon Ball Super czy film Dragon Ball Super: Broly, można zauważyć krótkie momenty, w których bohaterowie znajdują się w tym stanie pomiędzy stanem bazowym a złotą aurą Super Saiyana. Choć Super Saiyan Power nigdy nie trafił do oficjalnego kanonu i nie pojawił się w mandze Akiry Toriyamy, stał się jednym z ulubionych momentów dla fanów. Dla wielu jest symbolem spontanicznej kreatywności i dowodem na to, jak ogromny wpływ miała animacja Toei na rozwój uniwersum. Niektórzy fani spekulują, że forma mogła być wczesnym pomysłem na to, co później stało się Super Saiyanem 2 lub Super Saiyanem God. Inni traktują ją jako ciekawostkę, pokazującą, że nawet w największej produkcji mogą zdarzyć się błędy, które z czasem zyskują status kultowych. Wraz z premierami kolejnych filmów i zapowiedzią nowych projektów w świecie Dragon Ball Super, pytanie o powrót Super Saiyan Power regularnie powraca. Jeśli studio Toei Animation postanowi sięgnąć po nostalgiczne motywy z klasycznej serii, nie jest wykluczone, że Goku lub Vegeta znów zaprezentują tajemniczą aurę o złotym blasku i czarnych włosach.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.