Dragon Ball otrzyma nowe anime? Zapowiedziano wielkie wydarzenie, gdzie rozstrzygną się losy marki

Fani serii nie mogą pominąć tej zapowiedzi.

Oficjalne kanały serii Dragon Ball ogłosiły specjalne wydarzenie zatytułowane Dragon Ball Genkidamatsuri, które odbędzie się 25 stycznia 2026 roku i będzie zwieńczeniem obchodów 40-lecia serii. To właśnie podczas tego święta ma zostać ujawniona przyszłość jednej z najważniejszych marek w historii anime. Dragon Ball – zapowiedziano wielkie wydarzenie, gdzie ogłoszona zostanie nowa gra i anime Organizatorzy zapowiedzieli, że na scenie pojawią się Masako Nozawa, czyli legendarna japońska aktorka głosowa Son Goku, oraz producent wykonawczy Akio Iyoku.

Mamy w zanadrzu coś naprawdę wyjątkowego dla wszystkich fanów – zapowiedziała Masako Nozawa. To ogłoszenie będzie miało znaczenie dla całego świata Dragon Balla, od mangi po anime i nie tylko – dodał Akio Iyoku. W planach wydarzenia znajdują się dwa bloki zatytułowane „New Development Super Announcement! Genkida Stage”, w czasie których mają zostać przedstawione nowe projekty związane z marką. Już teraz wiadomo, że jedną z niespodzianek będzie zapowiedź zupełnie nowej gry Dragon Ball, podczas innego ogłoszonego już wydarzenia. Fani mogą spodziewać się również aktualizacji dotyczących przyszłości anime. Organizatorzy zapowiedzieli także koncert na żywo. Na scenie pojawi się Hironobu Kageyama, wokalista odpowiedzialny za kultowy utwór „CHA-LA HEAD-CHA-LA”, który od dekad towarzyszy serii.

GramTV przedstawia:

Impreza odbędzie się w Makuhari Messe International Exhibition Hall w Japonii. Wstęp będzie darmowy, choć wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie i uzyskanie wejściówki. Oficjalne logo wydarzenia przedstawia smoka Shenrona, a grafika promująca pokazuje wszystkie formy Son Goku, co dodatkowo podgrzewa atmosferę wokół potencjalnego wielkiego ogłoszenia. Wczytywanie ramki mediów. Choć organizatorzy nie zdradzili jeszcze szczegółów, coraz więcej wskazuje na powrót Dragon Ball Super. Ostatni odcinek serii ukazał się w 2018 roku, a fani od tamtej pory niecierpliwie czekają na jej kontynuację. Dodatkową wskazówką może być zmiana nazwy oficjalnego konta X z @DB_super2015 na @DB_anime_info. Taka decyzja nie zapadła ani przy premierach filmów, ani przy serii Dragon Ball Daima, co może sugerować, że nadchodzące ogłoszenie dotyczy właśnie głównej serii anime. Odpowiedzi poznamy dopiero za kilka miesięcy, ale oczekiwania są ogromne. Jeśli przypuszczenia fanów okażą się słuszne, rok 2026 może stać się początkiem nowego rozdziału w historii Dragon Balla.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.