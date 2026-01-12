Najlepsza aktorska wersja anime od Netflixa powraca. Nowy zwiastun 2. sezonu One Piece prezentuje nowych bohaterów

To będzie jedna z najgorętszych serialowych premier tego roku.

Netflix zaprezentował nowy zwiastun drugiego sezonu serialu One Piece, którego podtytuł brzmi Kurs na Grand Line i wyraźnie sugeruję zmianę tonu opowieści. Na drodze Monkey D. Luffyego i jego załogi pojawia się bowiem Baroque Works, tajna organizacja przestępcza, która zamierza skutecznie pokrzyżować plany przyszłego Króla Piratów. One Piece – nowy zwiastun drugiego sezonu W nowych materiałach promocyjnych potwierdzono obsadę kluczowych antagonistów. W szeregach Baroque Works zobaczymy między innymi Charithrę Chandran jako Miss Wednesday, Lerę Abovą w roli Miss All Sunday, Davida Dastmalchiana jako Mr. 3 oraz Camrusa Johnsona wcielającego się w Mr. 5. Towarzyszyć im będą Jazzara Jaslyn jako Miss Valentine, Daniel Lasker w roli Mr. 9 oraz Sophia Anne Caruso jako Miss Goldenweek. To właśnie ta grupa ma stanowić największe wyzwanie dla Słomkowych Kapeluszy na kolejnym etapie podróży.

Drugi sezon zadebiutuje już 10 marca i skupi się na wyprawie w stronę legendarnego Grand Line. Jest to niebezpieczny akwen pełen osobliwych wysp i nieprzewidywalnych przeciwników. Luffy grany przez Iñakiego Godoya będzie kontynuował poszukiwania tytułowego skarbu One Piece, a stawka znacząco wzrośnie wraz z pojawieniem się nowych przeciwników. Epicki serial Netflixa One Piece o przygodach pirackiej załogi na morzach i oceanach powraca z drugim sezonem, w którym pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i jeszcze ryzykowniejsze wyzwania. Luffy i Słomkowe Kapelusze wyruszają w rejs po Grand Line – legendarnym odcinku oceanu, gdzie na każdym kroku czekają na nich niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i wielu nowych, groźnych wrogów – czytamy w oficjalnym opisie drugiego sezonu.

Serial oparty na mandze autorstwa Eiichiro Oda okazał się ogromnym sukcesem po premierze w 2023 roku. Produkcja przez osiem tygodni utrzymywała się na szczycie globalnego rankingu Netflix Top 10, zajmując pierwsze miejsce w ponad 75 krajach i jako pierwsza anglojęzyczna seria platformy osiągnęła ten wynik także w Japonii. Tytuł zdobył jedenaście nominacji do Children’s and Family Emmy Awards, w tym za najlepszy serial młodzieżowy. Projekt powstaje we współpracy z Shueisha i jest produkowany przez Tomorrow Studios. Za sterami drugiego sezonu stoją Matt Owens oraz Joe Tracz, którzy pełnią funkcje showrunnerów, scenarzystów i producentów wykonawczych. Serial został już przedłużony na trzeci sezon, co tylko potwierdza, że piracka przygoda na Netflixie dopiero się rozpędza.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.