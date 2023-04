Postapokaliptyczna strategia Revival: Recolonization z nowym zwiastunem i datą premiery

Revival: Recolonionation to pierwsza odsłona serii Revival, która pojawi się na PC. Pierwsze dwie pozycje zadebiutowały na smartfonach i cieszyły się powodzeniem wśród graczy mobilnych. Już 28 czerwca będzie okazja czy twórcom udało się powtórzyć to osiągnięcie także w wersji komputerowej. Gra pojawi się wtedy we wczesnym dostępie na platformie Steam.

Strategia Revival: Recolonization już niedługo zawita po raz pierwszy na komputery PC

Fabularnie Revival: Recolonization wrzuca gracza w buty przywódcy grupy ludzi, którzy zaczynają od zera. Apokalipsa skasowała cały dorobek cywilizacyjny, a więc ocalała garstka będzie musiała imać się wszelkich sposobów, żeby przetrwać i rozwinąć swoją cywilizację. Celem jest odbudowa technologiczna i militarna, które razem wzięte pozwolą wyzwolić Ziemię z rąk szalonej sztucznej inteligencji.