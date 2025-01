Postać ze starożytnej Grecji w The Blood of Dawnwalker. Xanthe zdecydowanie wyróżnia się wyglądem

Polscy deweloperzy zdecydowali ujawnić się kolejne informacje o The Blood of Dawnwalker. Jest to nowy RPG, za którym stoi wiele osób pracujących w przeszłości w CD Projekt Red - założycielem został Konrad Tomaszkiewicz, reżyser Wiedźmina 3. W mediach społecznościowych zobaczyliśmy kontynuację codziennych wpisów przedstawiających kolejne wampiry z nowego uniwersum.

The Blood of Dawnwalker - opis następnej bohaterki

Jedną z postaci pełniących ważną rolę w The Blood of Dawnwalker będzie zaprezentowana dzisiaj Xanthe - ostatnia nie przybliżona do tej pory postać z pierwszego zwiastuna produkcji. Przeczytaliśmy, że jest ona najstarszym - w przeciwieństwie do Ambrusa - wampirem z załogi, która uratowała Coena, głównego bohatera gry. Efekty wieku wynoszącego ponad 1200 lat są widoczne na ciele postaci, przede wszystkim w oczy rzucają się wystające z głowy zęby. Według reżysera artystycznego zęby wampirów rosną przez całe życie, a az z upływem czasu pojawia się ich coraz więcej.

