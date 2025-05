Posłuchajcie nowego singla Linkin Park „Let You Fade”. "From Zero" w wersji deluxe jest już w sprzedaży

Zespół Linkin Park wypuścił właśnie nowy singiel „Let You Fade”. Premiera utworu towarzyszy wydaniu albumu „From Zero” w wersji deluxe.

“From Zero” w wersji deluxe to limitowana edycja dwóch pływ w czteropanelowym digipaku z 16-stronicową książeczką. Wydanie zawiera trzy zupełnie nowe utwory, pięć nagrań koncertowych z różnych zakątków świata oraz odświeżoną oprawę graficzną.

Nowy singiel Linkin Park i premiera albumu

„From Zero” to pierwszy studyjny album Linkin Park od czasów „One More Light” (2017), a także najdłużej wyczekiwana premiera w historii zespołu. To również debiut nowych członków rock bandu – wokalistki Emily Armstrong oraz perkusisty Colina Brittaina, którzy dołączyli po tragicznej śmierci Chestera Benningtona w 2017 roku i odejściu perkusisty Roba Bourdona w 2018 roku.