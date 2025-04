Linkin Park zagra podczas finału Ligi Mistrzów UEFA. Wydarzenie będzie można zobaczyć za darmo

Eric Melis, wiceprezes do spraw globalnego marketingu marki Pepsi w PepsiCo, dodał:

Z dumą ogłaszamy, że jedna z najbardziej wpływowych rockowych grup XXI wieku będzie gwiazdą tegorocznego Kick Off Show przed finałem Ligi Mistrzów UEFA, organizowanego przez Pepsi. To już dziewiąty rok, kiedy łączymy miliony widzów z całego świata, a występ Linkin Park zapowiada się jako absolutnie niezapomniane widowisko na żywo z monachijskiej areny piłkarskiej. Cieszymy się, że możemy współpracować z artystami, którzy kierują się filozofią Thirsty For More, odzwierciedlającą ten sam duch innowacji i odwagi, jaki reprezentuje Pepsi. Nie możemy się doczekać reakcji fanów na ten wyjątkowy show.