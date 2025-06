Posłuchajcie debiutanckiego singla pop-punkowego zespołu Marshmello. Przed wami Underbrook - "Heads Up"

To nie jest zabawa w nostalgię, taki byłem od zawsze. Underbrook to sposób, by wyrazić emocje i chaos, które mnie ukształtowały, i przekuć je w muzykę, dzięki której po raz pierwszy poczułem się zrozumiany. “Heads Up” to dopiero początek.

W skład zespołu wchodzą:

Chris Comstock (Marshmello) – wokal prowadzący

James Brownstein – perkusja

Hayden Tree (Crown the Empire) – bas

Josh Strock – gitara (współpracował z Motionless In White, Fever 333, Machine Gun Kelly)

Danny Couture – gitara (tworzył dla Bring Me the Horizon, 24kGoldn, Marshmello)

Jake Torrey – gitara (produkował dla Linkin Park, Twenty One Pilots, Yungblud)

Comstock wymienia jako inspiracje dla brzmienia Underbrook między innymi New Found Glory, The Story So Far, Two Door Cinema Club i The Strokes: