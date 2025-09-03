Posiadacze Nintendo Switch 2 mają powody do radości. Hollow Knight: Silksong dostanie bezpłatną aktualizację wersji gry

Na początku września potwierdzono cenę Hollow Knight: Silksong . Za grę zapłacimy 19,99 dolarów, jednak to nie koniec dobrych wiadomości dla graczy. Team Cherry podzieliło się bowiem informacjami związanymi z aktualizacją gry do wersji na Nintendo Switch 2.

Dla graczy Nintendo Switch 2, po aktywowaniu klucza Nintendo Switch i pobraniu gry, konieczne będzie dodatkowo pobranie (darmowego) pakietu ulepszeń Hollow Knight: Silksong ze sklepu eShop, aby odblokować funkcje rozszerzone dla tej platformy. – czytamy w komunikacie.

Jak podali twórcy, posiadacze wersji na Nintendo Switch pierwszej generacji otrzymają bezpłatną aktualizację do ulepszonej wersji na konsolę Switch 2. Wieści te zostały przekazane za pośrednictwem komunikatu na platformie Kickstarter.

Dla entuzjastów gier na komputery osobiste, Team Cherry również przygotowało szczegółowe wytyczne dotyczące dostawy kluczy. Zarówno klucze do wersji Steam, jak i tych bez zabezpieczeń DRM, będą rozsyłane za pośrednictwem platformy Humble Bundle. Warto zaznaczyć, że wersje bez DRM, choć wysyłane tym samym kanałem, staną się widoczne i dostępne do pobrania dopiero w dniu premiery gry.

Hollow Knight: Silksong zadebiutuje już jutro – 4 września 2025 roku. Tytuł trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.