Cena Hollow Knight: Silksong potwierdzona. Będzie bardzo tanio

Team Cherry chce, aby jak najwięcej graczy zagrało w ich tytuł.

Studio Team Cherry oficjalnie potwierdziło cenę oraz godziny premiery długo oczekiwanej gry Hollow Knight: Silksong. W ubiegłym tygodniu sieć Gamestop wzbudziła spore emocje, umieszczając w swojej ofercie wersję na Nintendo Switch 2 za 20 dolarów. Początkowo wielu graczy uznało to za tymczasową cenę, jednak okazało się, że przeciek był prawdziwy.

Hollow Knight: Silksong – zaskakująca cena gry oraz dokładna data premiery

Gra zadebiutuje 4 września, a cena w poszczególnych regionach została ustalona na poziomie 19,99 dolarów w Stanach Zjednoczonych, 19,99 euro oraz 2300 jenów w Japonii. Na informacje dotyczące cen w innych walutach przyjdzie jeszcze poczekać do dnia premiery.