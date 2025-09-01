Zaloguj się lub Zarejestruj

Cena Hollow Knight: Silksong potwierdzona. Będzie bardzo tanio

Radosław Krajewski
2025/09/01 10:15
4
0

Team Cherry chce, aby jak najwięcej graczy zagrało w ich tytuł.

Studio Team Cherry oficjalnie potwierdziło cenę oraz godziny premiery długo oczekiwanej gry Hollow Knight: Silksong. W ubiegłym tygodniu sieć Gamestop wzbudziła spore emocje, umieszczając w swojej ofercie wersję na Nintendo Switch 2 za 20 dolarów. Początkowo wielu graczy uznało to za tymczasową cenę, jednak okazało się, że przeciek był prawdziwy.

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong – zaskakująca cena gry oraz dokładna data premiery

Gra zadebiutuje 4 września, a cena w poszczególnych regionach została ustalona na poziomie 19,99 dolarów w Stanach Zjednoczonych, 19,99 euro oraz 2300 jenów w Japonii. Na informacje dotyczące cen w innych walutach przyjdzie jeszcze poczekać do dnia premiery.

GramTV przedstawia:

Premiera gry odbędzie się w tym samym czasie na całym świecie, zgodnie z podanymi strefami czasowymi. W Stanach Zjednoczonych będzie to godzina 7 rano czasu PT i 10 rano czasu ET, w Europie 16:00 w CEST oraz 15:00 w BST. W Japonii gra zadebiutuje o 23:00, a w Australii o północy 5 września czasu AEST. W Polsce zagramy więc już o 16:00.

Wczytywanie ramki mediów.

Przypomnijmy, że Hollow Knight: Silksong trafi na komputery osobiste oraz PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Źródło:https://www.pcgamer.com/software/platforms/team-cherry-confirms-silksong-price-and-launch-times-its-definitely-usd20-and-it-wont-be-releasing-at-the-stroke-of-midnight-on-thursday/

News
data premiery
cena
Team Cherry
metroidvania
Hollow Knight: Silksong
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
4
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:44
wolff01 napisał:

Ja bym powiedział że to typowa Metroidvania - eksplorujesz, zdobywasz nowe umiejętności, możesz iść tam gdzie wcześniej nie mogłeś.

Dzięki za info. Wiesz, refleks już nie ten, co kiedyś, stąd moje pytanie o możliwość "polevelowania", która daje pewien bufor w sytuacjach, jeśli na jakimś bossie się ciężko zatnę :)

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:24
Silverburg napisał:

Bardzo pozytywna decyzja wydawcy. Ostatnio przeszedłem Bloodstained (tak, wiem, mam refleks) i w związku z tym mam pytanie o Hollow Knight: czy ta gra ma podobny system, czy zręcznościówka z elementami rozwijania postaci (poziomy, bronie), czy też jest to gra stricte zręcznościowa? 

Ja bym powiedział że to typowa Metroidvania - eksplorujesz, zdobywasz nowe umiejętności, możesz iść tam gdzie wcześniej nie mogłeś.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:21
wolff01 napisał:

Nieźle. Dali by dwukrotność tej ceny a gracze by pewnie nawet nie pisnęli. A dzięki temu jeszcze zyskają wizerunkowo... w dzisiejszych czasach gry nawet na Steam Sale po wielu miesiącach nie "osiągaja" takiej ceny. Oczywiście gra jest kategoryzowana jako "indie" więc inne praktyki cenowe, ale chyba nie ma ludzi którzy wierzą że ta gra nie będzie olbrzymim sukcesem...

Bardzo pozytywna decyzja wydawcy. Ostatnio przeszedłem Bloodstained (tak, wiem, mam refleks) i w związku z tym mam pytanie o Hollow Knight: czy ta gra ma podobny system, czy zręcznościówka z elementami rozwijania postaci (poziomy, bronie), czy też jest to gra stricte zręcznościowa? 




