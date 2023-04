Porozmawiać ze zmarłymi bliskimi? W Chinach używają sztucznej inteligencji, żeby to umożliwić

Może się nam to wydawać nieco makabrycznym zastosowaniem technologii, ale przedsiębiorcy pogrzebowi i osoby obeznane z technologią w Chinach już zaczęły używać narzędzi sztucznej inteligencji do tworzenia realistycznych awatarów osób, które odeszły .

Co prawda pojawiały się obawy, że ludzie będą źle reagować na tego typu doświadczenia, ale firma twierdzi, że większość klientów zgłosiła pozytywne doświadczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do komunikowania się ze zmarłymi bliskimi. Co ciekawe, niektóre firmy pogrzebowe pracują nawet nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji do pomocy ludziom w żałobie po zmarłych zwierzętach domowych.