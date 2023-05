Popularny soulslike zniknął z kont graczy na Steam. Gracze bez dostępu do legalnie kupionej gry

Wady cyfrowej dystrybucji znów dają o sobie znać. Tym razem część graczy poinformowała na forum Steama, że utracili dostęp do gry The Surge. Chociaż legalnie kupili klucze do gry, to wydawca unieważnił licencje i gracze nie mogą ponownie pobrać i uruchomić tytułu.

Gracze utracili dostęp do The Surge na Steamie

Dwa lata temu w oficjalnym sklepie Focus Entertainment można było zdobyć za darmo The Surge po dokonaniu dowolnej transakcji. Teraz gracze donoszą, że klucze m.in. z tej promocji zostały unieważnione.