Steam nagle usunął z biblioteki graczy legalnie kupioną grę

W przeciwieństwie do wydań pudełkowych, w cyfrowej dystrybucji możemy stracić dostęp do wcześniej kupionych gier z dnia na dzień. Właśnie to spotkało posiadaczy pierwszej części słynnej serii przygodówek Deponia. Jak poinformował serwis Łowcygier, wczoraj wieczorem polscy gracze zaczęli informować o usunięciu z ich biblioteki gier produkcji autorstwa Daedalic Entertainment. Podczas próby uruchomienia pojawia się komunikat o treści: „Aktywacja produktu na twoim koncie została unieważniona, ponieważ wystąpił problem z przetworzeniem płatności za ten produkt”.

Steam usunął graczom dostęp do pierwszej części Deponii

Wszystkie przypadki usunięcia Deponii z biblioteki graczy powiązane są z kolekcją trzech gier z serii w ramach edycji Gamebook wydanej w 2015 roku. Za dystrybucję gier i wypuszczenie tej edycji na polski rynek odpowiedzialny był cdp.pl. Problemem może okazać się brak przedłużenia licencji przez wydawcę, co nie jest aktualnie możliwe, ponieważ dystrybutor już nie istnieje, a od momentu wydania Deponii w Gamebooku minęło już osiem lat.