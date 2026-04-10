Zaloguj się lub Zarejestruj

Popularność Dragon Balla zdumiewa. Ogromny sukces sprzedażowy nowego wydania mangi

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/10 10:00
0
0

Kompletne wydanie mangi Dragon Ball sprzedało się jak ciepłe bułeczki.

Najnowsze wydanie związane z serią Dragon Ball okazało się ogromnym sukcesem, potwierdzając niesłabnącą popularność kultowej serii stworzonej przez Akirę Toriyamę. Mimo że marka przez pewien czas pozostawała mniej aktywna po śmierci twórcy, obecnie wraca z nowymi projektami i wyraźnie wkracza w kolejny etap rozwoju.

Dragon Ball – Goku
Nowe wydanie mangi rozeszło się w mgnieniu oka

Jednym z najważniejszych elementów obchodów 40-lecia serii jest specjalne, kompletne wydanie mangi, które zadebiutowało w Japonii 3 kwietnia. Zestaw początkowo planowano wydać w lutym, jednak ogromna liczba zamówień przedpremierowych zmusiła wydawcę do przesunięcia premiery. Pierwsze wyniki sprzedaży nie pozostawiają wątpliwości. W ciągu zaledwie tygodnia, wydanie sprzedało się w liczbie ponad 800 tysięcy egzemplarzy, co jest imponującym wynikiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że oryginalna manga zadebiutowała w 1984 roku.

GramTV przedstawia:

Wydanie obejmuje wszystkie 42 tomy serii, a każdy z nich otrzymał alternatywną okładkę stworzoną przez znanych twórców mangi. Wśród artystów znaleźli się między innyumi Eiichiro Oda, Yoshihiro Togashi, Hirohiko Araki oraz Tatsuki Fujimoto. Każdy tom oferuje tak zwaną podwójną okładkę, pozwalającą wybrać między oryginalną ilustracją Toriyamy, a wersją przygotowaną przez zaproszonego artystę. Zestaw wyceniono na 38 100 jenów, czyli około 200 dolarów, jednak wysoka cena nie powstrzymała fanów przed zakupem. Sukces wydania pokazuje, że Dragon Ball wciąż pozostaje jedną z najważniejszych marek w świecie mangi i anime.

Pomimo świetnych wyników sprzedaży, nadal nie ogłoszono oficjalnej premiery anglojęzycznej wersji zestawu. To szczególnie zaskakujące, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie serią na rynkach zachodnich. Warto przypomnieć, że wcześniejsze wydania mangi w języku angielskim, przygotowane przez VIZ Media, były krytykowane za niespójne tłumaczenia i problemy z jakością. Mimo wszystko nowe, jubileuszowe wydanie mogłoby być idealną okazją do przygotowania poprawionej wersji dla międzynarodowych odbiorców. Na razie jednak fani poza Japonią muszą uzbroić się w cierpliwość, mimo że sukces box setu jasno pokazuje, iż zainteresowanie marką nie słabnie nawet po czterech dekadach.

Źródło:https://screenrant.com/dragon-ball-complete-series-hit-america/

Tagi:

Popkultura
wyniki sprzedaży
Japonia
sprzedaż
popkultura
anime
wyniki
Dragon Ball
manga
Dragon Ball Z
sukces kasowy
Akira Toriyama
Dragon Ball Daima
Toei Animation
Dragon Ball GT
Dragon Ball Super
wydanie specjalne
sukces
kultowa manga
kultowe anime
Toyotarou
Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112