Popularność Dragon Balla zdumiewa. Ogromny sukces sprzedażowy nowego wydania mangi

Najnowsze wydanie związane z serią Dragon Ball okazało się ogromnym sukcesem, potwierdzając niesłabnącą popularność kultowej serii stworzonej przez Akirę Toriyamę. Mimo że marka przez pewien czas pozostawała mniej aktywna po śmierci twórcy, obecnie wraca z nowymi projektami i wyraźnie wkracza w kolejny etap rozwoju.

Nowe wydanie mangi rozeszło się w mgnieniu oka

Jednym z najważniejszych elementów obchodów 40-lecia serii jest specjalne, kompletne wydanie mangi, które zadebiutowało w Japonii 3 kwietnia. Zestaw początkowo planowano wydać w lutym, jednak ogromna liczba zamówień przedpremierowych zmusiła wydawcę do przesunięcia premiery. Pierwsze wyniki sprzedaży nie pozostawiają wątpliwości. W ciągu zaledwie tygodnia, wydanie sprzedało się w liczbie ponad 800 tysięcy egzemplarzy, co jest imponującym wynikiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że oryginalna manga zadebiutowała w 1984 roku.