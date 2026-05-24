Poleciała w kosmos i trafiła do Star Treka. 33 lata temu science fiction spotkało się z rzeczywistością

24 maja 1993 roku wyemitowano odcinek Star Trek: Następne pokolenie zatytułowany Second Chances. Dla widzów był to po prostu kolejny epizod serialu. Problem w tym, że w obsadzie znalazła się osoba absolutnie wyjątkowa. Gościnnie wystąpiła Mae Jemison — pierwsza prawdziwa astronautka w historii Star Treka.

Prawdziwa astronautka wystąpiła w Star Trek: Następne pokolenie

To nie była celebrytka zaproszoną dla rozgłosu, a coś więcej. Jemison już wcześniej przeszła do historii nauki. W 1992 roku została pierwszą czarnoskórą kobietą w kosmosie, biorąc udział w misji Endeavour STS-47 jako specjalistka misji NASA. Co ciekawe, sama pracowała w NASA od 1987 roku, ale już w 1993 — tym samym roku, w którym pojawiła się w Star Treku — odeszła z agencji, by założyć własną firmę technologiczną. A Star Trek? Był jej wielką pasją od lat.