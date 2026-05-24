Kciuk w górę czy w dół? Ten serial przyciągnął głównie męską, białą widownię i jego los jest przesądzony

Powrót brutalnego świata gladiatorów najwyraźniej nie okazał się takim hitem, na jaki liczyła stacja Starz. Ale fani serialu wciąż mają jeszcze cień nadziei.

Spartakus: Dom Aszura miał być wielkim powrotem jednej z najbardziej kultowych i kontrowersyjnych marek telewizyjnych początku poprzedniej dekady. Serial ponownie postawił na brutalność, seks, polityczne intrygi i bardzo wyrazisty styl wizualny, z którego słynął oryginalny Spartakus. Spartakus: Dom Aszura skasowany po pierwszym sezonie W Polsce produkcję można było oglądać między innymi na Canal+. Wygląda jednak na to, że powrót do świata Spartakusa nie zdobył wystarczającej popularności. Według najnowszych informacji Starz zdecydowało się nie zamawiać drugiego sezonu serialu. Powodem mają być rozczarowujące wyniki oglądalności.

Amerykańskie media donoszą również, że produkcja przyciągała głównie męską i białą widownię, podczas gdy Starz chce obecnie rozwijać ofertę skierowaną do innego typu odbiorców. Co ciekawe, mimo dość zróżnicowanej obsady i obecności wątków LGBTQ+, serial najwyraźniej nie zdołał poszerzyć swojej publiczności. To jednak nie oznacza jeszcze definitywnego końca.

Lionsgate Television, do którego należy Starz, podobno nadal próbuje uratować projekt i szuka nowego domu dla serialu. Trwają rozmowy z innymi platformami streamingowymi oraz stacjami telewizyjnymi, które mogłyby przejąć produkcję. Sam serial przedstawiał alternatywną wersję historii znanej z głównego Spartakusa. Punktem wyjścia było pytanie: co by się stało, gdyby Ashur nie zginął, lecz otrzymał szkołę gladiatorów należącą wcześniej do Batiatusa jako nagrodę za pomoc Rzymianom w pokonaniu Spartakusa. W głównej roli powrócił Nick E. Tarabay. Na ekranie towarzyszyli mu między innymi Lucy Lawless (choć epizodycznie), a także Graham McTavish oraz Tenika Davis. Serial próbował wskrzesić markę kojarzoną z brutalnym, męskim widowiskiem sprzed lat — najwyraźniej dziś rynek streamingowy wygląda już zupełnie inaczej niż w czasach świetności oryginału. Przeczytaj recenzję serialu Spartakus: Dom Aszura

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










