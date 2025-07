Popularna gra za darmo na Steam. Tym razem nie każdy skorzysta z promocji

Zbliża się weekend, więc Steam wyszedł z ciekawą propozycją dla graczy pecetowych. W sklepie Valve możecie ponownie odebrać za darmo grę MMORPG Black Desert. Produkcja zadebiutowała w maju 2017 roku, a pod koniec czerwca bieżącego roku trafiła na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Deweloperzy ze studia Pearl Abyss prężnie rozwijają swoją produkcję, a teraz kolejni gracze mogą dołączyć do zabawy i to całkowicie za darmo.

Black Desert regularnie rozdawane jest użytkownikom Steama i praktycznie co roku można tę grę przypisać do swojej biblioteki bez żadnych opłat. Tym samym jest to oferta skierowana wyłącznie do wąskiej grupy odbiorców, gdyż większość graczy prawdopodobnie ma już to MMORPG w swojej kolekcji. Kto jeszcze nie posiada Black Desert, teraz jest ku temu dobra okazja, aby nie czekać kolejny rok, aż gra stanie się darmowa.

Black Desert to gra, która testuje granice gatunku MMORPG. Dzięki zastosowaniu zremasterowanej grafiki i dźwięku. Czekają na Ciebie ekscytujące walki i oblężenia, eksploracja, handel, wędkarstwo, trening, alchemia, gotowanie, zbieractwo, polowania i wiele więcej w ogromnym otwartym świecie. Rozległy, zapierający dech w piersiach otwarty świat MMORPG stworzony na autorskim silniku Pearl Abyss. Doświadcz niesamowitego poziomu personalizacji. Od wzrostu, tułowia, twarzy i tekstury skóry po mikroskopijne detale – jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia! Stwórz unikalną postać, dokładnie taką, jaką zawsze chciałeś, w świecie Black Desert. Poznaj innowacyjny system walki, jakiego nie znajdziesz w żadnym innym MMORPG. Potrzeba wykazania się refleksem i precyzyjnego sterowania sprawi, że gra pochłonie Cię bez reszty. Ekscytujące komendy i kombinacje ciosów nie pozwolą Ci się nudzić ani przez chwilę – czytamy w opisie gry.

Black Desert za darmo na Steam

Aby odebrać darmowe Black Desert, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 10 lipca do godziny 19:00 czasu polskiego.