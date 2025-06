Black Desert zmierza na najnowszych konsolach. Premiera jeszcze w czerwcu

Pearl Abyss oficjalnie ogłosiło, że Black Desert zadebiutuje na konsolach nowej generacji już 26 czerwca. Wersje na PS5 i Xbox Series X/S przyniosą lepszą wydajność, skrócone czasy ładowania oraz pełne wsparcie dla przeniesienia postępów z PS4 i Xbox One.

Black Desert – nowa zawartość już 10 lipca

Twórcy zapowiedzieli też pierwszą dużą aktualizację po premierze, która trafi do Black Desert 10 lipca. Użytkownicy otrzymają wtedy dostęp do nowej klasy Deadeye, cieszącej się dużą popularnością wśród fanów. Do gry trafi także nowa kraina – Ulukita, której projekt ma w pełni wykorzystywać możliwości sprzętowe aktualnej generacji konsol.