Poppy zapowiada nowy album "Empty Hands”. Posłuchajcie mocnego singla "Bruised Sky”

“Empty Hands” to siódmy album studyjny Poppy. Z każdą kolejną odsłoną swojej twórczości artystka coraz mocniej ugruntowuje pozycję wizjonerki, która nie uznaje podziałów gatunkowych. Album czerpie z eklektycznych inspiracji, od industrialu, przez pop, po elementy nawiązujące do surrealistycznych początków Poppy i jej charakterystycznego, nieludzkiego, “maszynowego” wokalu. Krążek ukaże się 23 stycznia 2026 roku nakładem Sumerian Records. Artystka zapowiada projekt najnowszym singlem “Bruised Sky”, który jest już dostępny we wszystkich serwisach.

Poppy zapowiada nowy album i prezentuje pierwszego singla

Singiel “Bruised Sky” prezentuje Poppy w jej najcięższym brzmieniu, z potężnymi i dominującymi wokalami, które płynnie przechodzą od melodyjnych mostów do deathmetalowych growli. Wraz z narastającą intensywnością wokalu rośnie również brzmienie gitar, dorównujące jej agresji decybel w decybel. Utwór został wyprodukowany i współtworzony przez długoletniego współpracownika Jordan’a Fisha. Teledysk do “Bruised Sky”, wyreżyserowany przez Orie McGinnessa, przedstawia Poppy i jej zespół na mrocznym, dystopijnym tle.