Poppy zapowiada nowy album "Empty Hands”. Posłuchajcie mocnego singla "Bruised Sky”

Dwukrotnie nominowana do nagrody Grammy wokalistka i autorka tekstów Poppy, ogłosiła premierę swojego nowego albumu “Empty Hands”.
“Empty Hands” to siódmy album studyjny Poppy. Z każdą kolejną odsłoną swojej twórczości artystka coraz mocniej ugruntowuje pozycję wizjonerki, która nie uznaje podziałów gatunkowych. Album czerpie z eklektycznych inspiracji, od industrialu, przez pop, po elementy nawiązujące do surrealistycznych początków Poppy i jej charakterystycznego, nieludzkiego, “maszynowego” wokalu. Krążek ukaże się 23 stycznia 2026 roku nakładem Sumerian Records. Artystka zapowiada projekt najnowszym singlem “Bruised Sky”, który jest już dostępny we wszystkich serwisach.
Poppy zapowiada nowy album i prezentuje pierwszego singla
Singiel “Bruised Sky” prezentuje Poppy w jej najcięższym brzmieniu, z potężnymi i dominującymi wokalami, które płynnie przechodzą od melodyjnych mostów do deathmetalowych growli. Wraz z narastającą intensywnością wokalu rośnie również brzmienie gitar, dorównujące jej agresji decybel w decybel. Utwór został wyprodukowany i współtworzony przez długoletniego współpracownika Jordan’a Fisha. Teledysk do “Bruised Sky”, wyreżyserowany przez Orie McGinnessa, przedstawia Poppy i jej zespół na mrocznym, dystopijnym tle.
Dla Poppy jest to rok przełomowych osiągnięć. Jej utwór “Suffocate”, nagrany we współpracy z Knocked Loose, został nominowany w kategorii Best Metal Performance na gali Grammy 2025. W 2021 roku artystka przeszła do historii, będąc pierwszą solową wokalistką nominowaną w tej kategorii dzięki swojemu utworowi “Bloodmoney”. Od prowokatorki sztuki performance (w tym poprzez nowe show “Improbably Poppy”), przez reżyserkę teledysków, autorkę sci-fi w formie powieści graficznej, aż po światową artystkę, której twórczość obejmuje brutalne metalowe breakdowny, trap-pop i grunge-punk — żadna forma ekspresji nie jest dla Poppy poza zasięgiem.
GramTV przedstawia:
Ostatnio Poppy wydała utwór “Unravel”, współprodukowany przez Jordan’a Fisha. Wcześniej ukazała się jej enigmatyczna interpretacja świątecznego hitu WHAM! “Last Christmas” (ekskluzywnie dla Spotify) oraz muzyczna kolaboracja z Amy Lee i Courtney LaPlante pod tytułem “End Of You”.Po premierze “End Of You” spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami i zadebiutowało na 1 miejscu listy Billboard Hot Hard Rock Songs.
Kończąc pewien etap swojej kariery, Poppy zamknęła drugą część trasy “They’re All Around Us”, celebrującej niemal przez rok jej doceniony przez krytyków album “Negative Spaces”. Następnie występowała jako support podczas południowoamerykańskiej trasy Linkin Park. W kolejnym kroku artystka odwiedzi Australię i Europę w ramach nowo ogłoszonej trasy “Constantly Nowhere”, zaplanowanej na 2026 rok.
