Tiesto wraca do trance’u z nowym singlem. Posłuchajcie "Bring Me To Life”

Tiesto opublikował nowy singiel “Bring Me To Life”, który oznacza jego powrót do muzyki trance. Utwór zapowiada nowy album muzyka, który pojawi się w przyszłym roku.

Tiesto wypuszcza nowy singiel

Z udziałem wokalistki Fors, “Bring Me To Life” pojawia się niedługo po tym, jak holenderski DJ i producent tajemniczo zniknął z mediów społecznościowych i uruchomił enigmatyczne odliczanie na nowej stronie internetowej, posługując się logo przypominającym to z jego albumu z 1999 roku, “Live At Innercity – Amsterdam RAI”. Nowy singiel ma być inspirowany występem Tiesto w ramach show Prismatic, który odbył się w czerwcu w Meksyku. Premiera utworu poprzedza również jego wyjątkowy set w obliczu egipskich Piramid w Gizie, zaplanowany na 19 grudnia. Podczas trzygodzinnego występu fani po raz pierwszy usłyszą jego nowe brzmienie.