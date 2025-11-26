Tiesto wraca do trance’u z nowym singlem. Posłuchajcie "Bring Me To Life”

Nowy utwór Tiesto zapowiada jego kolejny album, którego premiera zaplanowana jest na 2026 rok.
Tiesto opublikował nowy singiel “Bring Me To Life”, który oznacza jego powrót do muzyki trance. Utwór zapowiada nowy album muzyka, który pojawi się w przyszłym roku.
Tiesto wypuszcza nowy singiel
Z udziałem wokalistki Fors, “Bring Me To Life” pojawia się niedługo po tym, jak holenderski DJ i producent tajemniczo zniknął z mediów społecznościowych i uruchomił enigmatyczne odliczanie na nowej stronie internetowej, posługując się logo przypominającym to z jego albumu z 1999 roku, “Live At Innercity – Amsterdam RAI”. Nowy singiel ma być inspirowany występem Tiesto w ramach show Prismatic, który odbył się w czerwcu w Meksyku. Premiera utworu poprzedza również jego wyjątkowy set w obliczu egipskich Piramid w Gizie, zaplanowany na 19 grudnia. Podczas trzygodzinnego występu fani po raz pierwszy usłyszą jego nowe brzmienie.
Tiesto przekazał w oświadczeniu:
Moja więź z muzyką taneczną jest silniejsza niż kiedykolwiek. Granie tych nowych brzmień na żywo i czucie energii tłumu było niesamowite! To popchnęło mnie w tę nową erę i zainspirowało kierunek zarówno singla, jak i albumu. Ten moment wydaje się bardziej autentyczny i ekscytujący niż kiedykolwiek wcześniej i nie mogę się doczekać tego, co nadejdzie.
“Bring Me To Life” to pierwsza zapowiedź nowego albumu Tiesto, którego premiera planowana jest na 2026 rok. Tiesto znalazł się na 21 miejscu w zestawieniu DJ Mag Top 100 DJs 2025. Swój ostatni album studyjny wydał w 2023 roku i był nim “Drive”.
DJ Tiesto to jeden z najsłynniejszych DJ-ów i producentów muzyki elektronicznej na świecie, uznawany często za “Ojca chrzestnego EDM”. Muzyk rozpoczął działalność w latach 80., grając w lokalnych klubach i szkolnych dyskotekach. Już w 1997 roku założył wytwórnię Black Hole Recordings, gdzie wydał kultowe serie płyt “Magik” i “In Search of Sunrise”. Jego twórczość obejmuje różne gatunki takie jak trance, house, electro house, techno, future house. Tiesto znany jest z wielu hitów, w tym “Red Lights”, “Boom”, “Ritual”, “God Is A Dancer”, “Adaigo for Strings” lub “Traffic”. Tiesto był wielokrotnie uznawany za najlepszego DJ-a świata przez DJ Magazine, z kolei w 2013 roku czytelnicy DJ Mag wybrali go najlepszym DJ-em ostatnich 20 lat.