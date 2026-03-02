44 utwory do odsłuchania. Nine Inch Nails wydają album towarzyszący TRON: Ares

Nowy materiał zawiera zarówno wcześniej niepublikowane kompozycje autorstwa Trenta Reznora i Atticusa Rossa z sesji do soundtracku, jak i remiksy przygotowane przez uznanych artystów sceny elektronicznej. Wśród twórców, którzy wzięli udział w projekcie, znaleźli się między innymi ARCA, Mark Pritchard, Boys Noize, Lanark Artefax, Chilly Gonzales oraz Danny L Harle.

Na początku miesiąca Nine Inch Nails zdobyli nagrodę Grammy 2026 w kategorii Best Rock Song za utwór As Alive As You Need Me To Be. Singiel, który jest jednym z czterech utworów na soundtracku w których Trent Reznor udziela się wokalnie, został uznany za mocną deklarację artystycznych intencji zespołu. W pięciogwiazdkowej recenzji ścieżki dźwiękowej w serwisie Kerrang! do TRON: Ares podkreślano, że kompozycja stanowi “cyfrową burzę ogniową” i wyraźnie odcina się zarówno od instrumentalnego klimatu albumu Ghosts VI: Locusts z 2020 roku, jak i od rozbudowanych, orkiestrowych aranżacji soundtracku do filmu Queer z 2024 roku. Zwrócono również uwagę, że tekst utworu nawiązujący do motywów sztucznego życia obecnego w fabule TRON: Ares, doskonale wpisuje się w charakterystyczne dla Nine Inch Nails tematy alienacji.

W grudniu Trent Reznor potwierdził, że wraz z Atticusem Rossem chcą utrzymać twórcze momentum zespołu. Muzyk przyznał, że Nine Inch Nails koncentrują się obecnie przede wszystkim na pracy nad nowym materiałem grupy, zamiast angażować się w każdy zewnętrzny projekt. Reznor powiedział: