Ponad 1000 możliwych romansów w jednym RPG. Nawet Baldur’s Gate 3 nie próbowało czegoś takiego

Playground Games ujawniło kolejne szczegóły Fable, jednej z najbardziej wyczekiwanych gier RPG najbliższych lat.

Choć premiera Fable została niedawno przesunięta na 2027 rok, twórcy regularnie dzielą się nowymi informacjami o projekcie. Najnowsza z nich brzmi na tyle ambitnie, że może przyciągnąć uwagę nawet osób, które dotychczas nie interesowały się serią. W Fable będzie można romansować na potęgę W rozmowie z GameSpot reżyser gry, Craig Littler, ujawnił, że w nowym Fable znajdzie się ponad 1000 ręcznie zaprojektowanych postaci niezależnych. Co więcej, każda z nich będzie mogła wejść w relację romantyczną z bohaterem gracza.

Brzmi niemal niewiarygodnie, zwłaszcza w czasach, gdy większość gier RPG ogranicza się do kilku lub kilkunastu kandydatów na partnerów. Jeśli wydawało się wam, że system romansowania w takim gigancie jak Baldur’s Gate 3 był dobrze rozwinięty, to Fable zdecydowanie ten pomysł rozwinie, czym zresztą nawiąże do korzeni swojej serii. Twórcy podkreślają jednak, że nie chodzi wyłącznie o liczbę. Każda z postaci ma posiadać własną osobowość, cele, oczekiwania i preferencje. Oznacza to, że relacje nie będą sprowadzały się do prostego wyboru odpowiedniej opcji dialogowej. Przykładem ma być postać o imieniu Megan, którą wykorzystano do demonstracji. Kobieta miała konkretne oczekiwania wobec protagonisty, między innymi chciała, aby posiadał własny dom i prezentował odpowiedni status społeczny. Inne postacie mają kierować się zupełnie odmiennymi motywacjami.

GramTV przedstawia:

Twórcy zaznaczają również, że nie będzie można jednocześnie utrzymywać relacji ze wszystkimi mieszkańcami świata. Dużą rolę odegra system moralności. Niektórzy bohaterowie będą preferować postacie dobre i szlachetne, inni mogą sympatyzować z bardziej bezwzględnym podejściem do życia. Decyzje gracza będą więc wpływać na dostępność części romansów. Co może wydać się ciekawie, gra ma korzystać z systemu monogamicznego. Oznacza to, że bohater będzie mógł pozostawać w związku małżeńskim tylko z jedną osobą jednocześnie. Takie rozwiązania wpisują się w filozofię serii, która od początku stawiała na swobodę i budowanie własnej historii. Już wcześniejsze odsłony pozwalały kupować nieruchomości, zakładać rodziny i prowadzić życie wykraczające poza klasyczne ratowanie świata. Dla wielu graczy właśnie ten element był jedną z cech odróżniających Fable od innych zachodnich RPG-ów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









