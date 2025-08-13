Zaloguj się lub Zarejestruj

Polskie The Alters pojawiło się 2 miesiące temu, lecz twórcy wciąż nie uporali się z poprawkami fabularnymi

Mikołaj Berlik
2025/08/13 12:30
11 bit studios wydaje aktualizację 1.2.0.

Od premiery The Alters minęły już dwa miesiące, jednak produkcja 11 bit studios nadal boryka się z błędami, w tym takimi, które bezpośrednio dotyczą fabuły. Polska gra strategiczno-przygodowa science fiction, w której jako Jan Dolski próbujemy przetrwać na obcej planecie, współpracując z alternatywnymi wersjami samego siebie, otrzymała właśnie aktualizację 1.2.0.

The Alters

The Alters – poprawki błędów fabularnych i technicznych

Według informacji od twórców, najnowszy patch rozwiązuje m.in. problemy z leczeniem Altersów z promieniowania po rozpoczęciu Podróży oraz poważne błędy pojawiające się przy aktywnej rebelii w nowej Podróży. Usunięto też inne usterki związane z opowieścią, które mogły wpływać na przebieg rozgrywki.

Aktualizacja wprowadza również liczne poprawki techniczne, obejmujące m.in. prawidłowe uruchamianie gry na komputerach z więcej niż jednym GPU, poprawione pozycjonowanie postaci w dialogach, naprawę błędów związanych z udziałem krytycznie rannych Altersów w pogrzebach czy korektę detekcji kolizji. Pełna lista zmian została opublikowana na platformie Steam w języku angielskim.

The Alters to ambitne podejście do gatunku survival science-fiction z wyjątkowym zwrotem akcji. Wcielasz się w rolę Jana Dolskiego, jedynego ocalałego z katastrofy kosmicznej ekspedycji. Aby przetrwać, musisz sformować nową załogę mobilnej bazy, wewnątrz której pokonujesz powierzchnię nieprzyjaznej planety. Dzięki wykorzystaniu tajemniczej substancji zwanej Rapidium, jesteś w stanie stworzyć alternatywne wersje Jana – Altersów. Każdy z nich uformowany jest przez podjęcie innej kluczowej decyzji w życiu naszego protagonisty.

Przed tobą wiele trudnych wyborów, które nieraz wystawią na próbę twój kompas moralny.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że The Alters jest dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1601570/view/502832791470212419

