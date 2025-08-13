Polskie The Alters pojawiło się 2 miesiące temu, lecz twórcy wciąż nie uporali się z poprawkami fabularnymi

Od premiery The Alters minęły już dwa miesiące, jednak produkcja 11 bit studios nadal boryka się z błędami, w tym takimi, które bezpośrednio dotyczą fabuły. Polska gra strategiczno-przygodowa science fiction, w której jako Jan Dolski próbujemy przetrwać na obcej planecie, współpracując z alternatywnymi wersjami samego siebie, otrzymała właśnie aktualizację 1.2.0.

The Alters – poprawki b łęd ów fabularnych i technicznych

Według informacji od twórców, najnowszy patch rozwiązuje m.in. problemy z leczeniem Altersów z promieniowania po rozpoczęciu Podróży oraz poważne błędy pojawiające się przy aktywnej rebelii w nowej Podróży. Usunięto też inne usterki związane z opowieścią, które mogły wpływać na przebieg rozgrywki.