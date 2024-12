Polskie The Alters na nowym zwiastunie. Wersja demo ponownie dostępna

Teraz szersze grono odbiorców może wypróbować The Alters w ramach wersji demonstracyjnej.

Wczorajszy PC Gaming Show przyniósł między innymi nowy zwiastun Kingdom Come Deliveranve 2 czy zapowiedź kontynuacji gry Moonlighter . Podczas wydarzenia nie zabrakło również 11 bit studios z nowym materiałem z The Alters. Dodatkowo ponownie dostępna jest wersja demonstracyjna, tym razem również na kolejnych platformach.

The Alters – wersja demonstracyjna na PS5 i Xboxach Series X/S oraz nowy zwiastun

Do sieci trafił już nowy zwiastun The Alters od 11 bit studios. Materiał pozwala rzucić okiem na produkcję, która (po opóźnieniu) ukaże się na rynku w 2025 roku. To jednak nie koniec wieści związanych z polską grą.

Deweloperzy poinformowali bowiem o ponownym udostępnieniu wersji demonstracyjnej The Alters. Wcześniej gracze mogli sprawdzić tytuł w ramach Steam Next Fest. Tym razem do grona odbiorców dołączą również posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S.