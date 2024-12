Zapowiedziano kontynuację ciepło przyjętego Moonlighter. Roguelike’owe RPG ukaże się w przyszłym roku

Jak wspomnieliśmy powyżej, wczorajsze PC Gaming Show przyniosło zapowiedź Moonlighter 2: The Endless Vault. Roguelike’owe RPG powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma trafić na rynek w 2025 roku.

Pieczę wydawniczą nad Moonlighter 2: The Endless Vault sprawuje 11 bit studios. Zainteresowani mogą też zerknąć na zwiastun, który znajduje się na dole wiadomości. W grze będziemy mogli prowadzić podwójne życie – zaradnego sklepikarza i nieustraszonego poszukiwacza przygód.

Bez grosza przy duszy zawitałeś do odległej wioski o nazwie Tresna. Teraz tylko od Ciebie zależy, czy odbijesz się od dna i zamienisz swój sklep w tętniące życiem centrum biznesu. Eksploruj niebezpieczne wymiary i podziemia, a także gromadź zdobyte tam skarby po to, by je następnie sprzedać z zyskiem. Zarobione w ten sposób pieniądze możesz zainwestować w sklepy twoich przyjaciół, gdzie ulepszysz broń, zakupisz dekoracje dla swojego sklepu oraz—co najważniejsze—dasz mieszkańcom Tresny nadzieję, że sprawy potoczą się dla nich lepiej. – czytamy w opisie gry na platformie Steam.