Polskie The Alters do wypróbowania za darmo. Wersja demo gry od 11 bit studios jest już dostępna

The Alters z wersją demonstracyjną w ramach Steam Next Fest

Trwające właśnie Steam Next Fest to świetna okazja ku temu, by przetestować wersje demonstracyjne interesujących nas gier. W ramach festiwalu możemy również wypróbować demo The Alters, które dostępne będzie do 17 czerwca 2024 roku. Ukończenie wersji demo produkcji od polskiego zespołu 11 bit studios nie powinno zająć dłużej niż 40 minut. Do sieci trafił również nowy gameplay trailer The Alters.

Jeśli zaś chodzi o sam tytuł, w grze wcielamy się w postać Jana Dolskiego – pracownika fizycznego, który ląduje awaryjnie na obcej planecie jako jedyny ocalały z załogi. W otoczeniu brakuje jednak potrzebnych do pomocy ludzi, w związku z czym przy wykorzystaniu lokalnego surowca Rapidium, Jan tworzy alternatywne wersje siebie. Każdy z nowopowstałych osobników posiada własną osobowość i historię.