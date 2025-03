Twórcy opisują system walki w polskim Shadow of the Road. Samurajski Jagged Alliance ze szczegółami

Shadow of the Road skupia się nie tylko na fabule i losach dwóch roninów, ale także na rozbudowanym systemie walki, o którym opowiadają twórcy.

Fikcyjna, historyczna Japonia stanowi tło dla Shadow of the Road, które jest obecnie dostępne w otwartej alfie. Gra została stworzona przez polskie studio Another Angle Games, natomiast wydawcą jest Owlcat.

Twórcy tłumaczą system walki w polskim Shadow of the Road

W rozmowie z serwisem Game Rant, Marek Oleksiak, szef studia Another Angle Games, opowiedział o projektowaniu mechaniki walki i o tym jak wpływa ona na postacie oraz narrację. To właśnie unikalne podejście do walki przyciągnęło uwagę Owlcat, które szukało gier pasujących do swojego stylu wydawniczego. Shadow of the Road jest jednym z pierwszych tytułów wydanych pod ich skrzydłami.