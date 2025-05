Polskie RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon podbija Steam. Tytuł inspirowany Skyrimem ze świetnym przyjęciem

Tainted Grail: The Fall of Avalon w wersji 1.0 zadebiutowało 23 maja i szybko zdobyło uznanie graczy. Produkcja studia Questline Games zachwyciła fanów RPG – zarówno klimatem, jak i rozgrywką, przyciągając uwagę miłośników klasycznych tytułów od Bethesdy. Sukces jest na tyle duży, że autorzy mówią o „surrealistycznym” doświadczeniu.

Tainted Grail: The Fall of Avalon – imponujący start po wyjściu z early access

Od czasu premiery Tainted Grail: The Fall of Avalon notuje bardzo dobre wyniki na Steamie. W szczytowym momencie 26 maja jednocześnie grało w nią aż 24 629 osób – to ogromny wzrost względem okresu wczesnego dostępu, kiedy liczba ta nie przekraczała 300. Wraz z rosnącym zainteresowaniem rośnie też liczba pozytywnych recenzji. Przez trzy kolejne dni Tainted Grail notowało około 90% pozytywnych ocen, a ogólny wynik to obecnie 87%.