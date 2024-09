Polskie Mouse: P.I. for Hire ma zaoferować „dorosłe, głębokie i mroczne wątki fabularne”

Portal PCGamer miał okazję porozmawiać z deweloperami z Fumi Games. Jak przekazał serwisowi Maciej Krzemień, „wiele osób” nazywa Mouse: P.I. for Hire „po prostu fajnym projektem artystycznym”. Twórcy mają jednak ambitne plany i zamierzają dostarczyć naprawdę solidną grę, skupiając się zarówno na warstwie stylistycznej, jak i na innych elementach.

Wiele osób widząc naszą grę, ma tendencję do nazywania jej „po prostu fajnym projektem artystycznym”. Inni nazywają ją „kolejnym boomer shooterem”. I oczywiście wiemy, skąd to się bierze, ponieważ mocno skupiamy się na aspektach wizualnych, mocno skupiamy się na wszystkich kluczowych elementach, które sprawiają, że gra FPS jest zabawna. – przekazali twórcy Mouse: P.I. for Hire.