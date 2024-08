Polskie Mouse ma nowy tytuł. Zobaczcie świeży gameplay trailer nadchodzącej strzelanki

Jak już wspomnieliśmy powyżej, polska strzelanka z oprawą wizualną inspirowaną klasycznymi animacjami Disneya to od teraz Mouse: P.I. For Hire. Na YouTube’owym kanale gry ukazał się najnowszy zwiastun, prezentujący nowe fragmenty z rozgrywki. Trzeba przyznać, że produkcja zapowiada się niezwykle obiecująco, szczególnie dla miłośników retro klimatów.

W maju ubiegłego roku ukazała się zapowiedź obiecującego Mouse od polskiego zespołu z Fumi Games . Tymczasem okazuje się, że gra otrzymała nową nazwę – od teraz to Mouse: P.I. For Hire. Dodatkowo deweloperzy podzielili się za pośrednictwem swojego YouTube’owego kanału świeżym zwiastunem.

Na Steamie twórcy przekazali również informacje związane z bronią, która będzie dostępna w grze. Nie zabraknie klasycznego pistoletu Mauser, strzelby, pistoletu maszynowego, ciężkiego karabinu maszynowego oraz narzędzi przydatnych w pracy detektywa, takich jak kamera do dokumentowania dowodów. Pełen gameplay trailer Mouse: P.I. For Hire znajduje się na dole wiadomości.

Na koniec przypomnijmy, że Mouse: P.I. For Hire zmierza wyłącznie na komputery osobiste. Zainteresowani tytułem mogą dodać go do listy życzeń na platformie Steam. Gra ma zadebiutować na rynku w 2025 roku, jednak dokładna data premiery pozostaje na ten moment tajemnicą.

