Polskie Mouse: P.I. For Hire w akcji. Fragmenty z rozgrywki zaprezentowano na gamescom 2024

Na YouTube’owym kanale GameSpot ukazał się niespełna dwuminutowy gameplay z Mouse: P.I. For Hire. Możemy przyjrzeć się kilku lokacjom, a także różnym broniom, które zaoferuje tytuł. Nie zabrakło oczywiście pokazu strzelania, ale również ciekawej alternatywy, jaką jest wybuchający w rękach przeciwników bukiet kwiatów. Pełen materiał znajduje się na dole wiadomości.

Ostatnio pojawiły się nowe wieści w sprawie polskiej produkcji szykowanej przez Fumi Games. Dowiedzieliśmy się bowiem, że Mouse ma od teraz nowy tytuł – Mouse: P.I. For Hire . Teraz natomiast do sieci trafił gameplay, który zaprezentowano podczas gamescom 2024.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Mouse: P.I. For Hire zmierza wyłącznie na komputery osobiste. Zainteresowani tytułem mogą dodać go do listy życzeń na platformie Steam. Gra ma zadebiutować na rynku w 2025 roku, jednak dokładna data premiery wciąż pozostaje tajemnicą.