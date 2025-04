Mobile Suit Gundam SEED: Battle Destiny Remastered zapowiedziane na Switcha i PC. Bandai Namco pokazuje grę

W nowej produkcji gracze wcielą się w pilota, radzącego sobie w świecie Mobile Suit Gundam SEED i weźmie udział w dynamicznych, pełnych akcji starciach. Na gracze czeka wiele misji, ulepszanie swojej jednostki bojowej i poznawanie nowych, kultowych momentów z uniwersum Gundama. Gra pozwoli na przeżycie legendarnych scen z Mobile Suit Gundam SEED oraz SEED Destiny, ale teraz z ulepszonymi mapami i grafiką w jakości HD. Produkcja oferuje frakcje do wyboru takie jak Siły Sojuszu Ziemi, ZAFT lub Archangel, z którymi gracz będzie współpracował, poznając przy tym dobrze znane postacie i maszyny z popularnej serii mangi i anime.

Jedną z większych zalet Mobile Suit Gundam SEED: Battle Destiny Remastered jest zawartośćponad 100 Gundamów. Wszystkie modele zostały odświeżone i wzbogacone o tekstury w wysokiej rozdzielczości. Maszyny będzie można odblokować przechodząc główną fabułę jak i poboczne wątki ze świata SEED. Co ważne, Mobile Suity można ulepszać, poruszając się po nowo zaprojektowanym menu względem pierwowzoru. Gundamy można modyfikować zgodnie z własnym stylem gry, aby sprostać coraz trudniejszym wyzwaniom. Do gry dodano także nowe tryby celowania oraz rozszerzone opcje konfiguracji kontrolera, co zapewni jeszcze płynniejszą rozgrywkę.

Produkt bazuje na wersji z 2012 roku, ale nie będzie to idealna kopia jeden do jeden, więc niektóre elementy i funkcje mogą się różnić od oryginalnej wersji Mobile Suit Gundam SEED: Battle Destiny.