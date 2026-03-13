Nowa część Little Nightmares już w kwietniu. Ale jest haczyk

Maciej Petryszyn
2026/03/13 18:45
Jak dotychczas marka Little Nightmares doczekała się trzech gier. Niemniej już niedługo ukaże się pod nią również produkcja numer cztery.

Ale nie będzie to wcale cześć czwarta. O co więc chodzi? Oczywiście o wirtualną rzeczywistość.

Little Nightmares VR: Altered Echoes
Little Nightmares idzie w wirtualną rzeczywistość

Nadchodzi Little Nightmares VR: Altered Echoes. I to nadchodzi wielkimi krokami, bo podczas czwartkowego Future Games Show poznaliśmy datę premiery VR-owej produkcji. Ta zostanie wypuszczona na rynek za nieco ponad miesiąc, tj. 24 kwietnia. Już teraz można ją dodać do listy życzeń na Steamie, aczkolwiek dostępna będzie również w PlayStation VR2 oraz Meta Quest. Za tytułem stać będzie francuskie studio Iconik, które wcześniej wydało na świat m.in. King Pong z 2021 roku. Był to produkt dostępny we wczesnym dostępie, którego nigdy zresztą nie opuścił i od kilku lat nie jest już aktualizowany.

W VR-owym Little Nightmares pokierujemy poczynaniami postaci znanej jako Dark Six. Jej celem jest odnalezienie utraconej cząstki siebie, co wymusza na Six podróż bez najstraszniejsze koszmary. W tych zaś nie będzie brakowało przerażających wrogów, którzy zrobią wszystko, by nas powtrzymać. Co ciekawe, w Altered Echoes po raz pierwszy w historii serii będziemy mogli oglądać wydarzenia na ekranie z perspektywy pierwszej osoby. Oczywiście trudno, by było inaczej, skoro mowa tutaj o wirtualnej rzeczywistości. Jeżeli zaś chodzi o samą stylistykę świata, to będzie ona utrzymana w klasycznym dla LN stylu, łączącym dziecinną niewinność z groteską.

Seria Little Nightmares została zapoczątkowana w 2017 roku. To wtedy wydano pierwszą odsłonę cyklu, za którą stało kojarzone wcześniej z LittleBigPlanet studio Tarsier Studios. Cztery lata później Szwedzi wydali kontynuację, która była ich ostatnim projektem pod szyldem Bandai Namco Entertainment. W 2025 roku Tarsier związał się z THQ Nordic, czego efektem był Reanimal – u nas oceniony na 8,7 na 10. Mimo to LN było kontynuowane i w październiku 2025 ukazało się Little Nightmares III, stworzone już przez Supermassive Games. Gra nie została jednak najlepiej przyjęta, znacznie ustępując poprzedniczkom pod względem ocen.

Źródło:https://insider-gaming.com/little-nightmares-vr-altered-echoes-launches-in-april/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

