Nowa część Little Nightmares już w kwietniu. Ale jest haczyk

Jak dotychczas marka Little Nightmares doczekała się trzech gier. Niemniej już niedługo ukaże się pod nią również produkcja numer cztery.

Ale nie będzie to wcale cześć czwarta. O co więc chodzi? Oczywiście o wirtualną rzeczywistość.

Little Nightmares idzie w wirtualną rzeczywistość

Nadchodzi Little Nightmares VR: Altered Echoes. I to nadchodzi wielkimi krokami, bo podczas czwartkowego Future Games Show poznaliśmy datę premiery VR-owej produkcji. Ta zostanie wypuszczona na rynek za nieco ponad miesiąc, tj. 24 kwietnia. Już teraz można ją dodać do listy życzeń na Steamie, aczkolwiek dostępna będzie również w PlayStation VR2 oraz Meta Quest. Za tytułem stać będzie francuskie studio Iconik, które wcześniej wydało na świat m.in. King Pong z 2021 roku. Był to produkt dostępny we wczesnym dostępie, którego nigdy zresztą nie opuścił i od kilku lat nie jest już aktualizowany.