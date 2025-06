Polski Amber Attic z nowym utworem. Posłuchajcie "Above Attic"

Jakiś czas temu wspominaliśmy o tym, że utalentowani muzycy z Amber Attic mogli w końcu pochwalić się debiutanckim singlem do utworu BYRDS MYLK ATTIC, a teraz wrzucili do sieci kolejny, zatytułowany “Above Attic”. A to wciąż nie koniec niespodzianek!

Amber Attic z nowym singlem “Above Attic”

Amber Attic coraz mocniej rozpycha się na polskim rynku muzycznym i jest to niejako pokłosie wypuszczania kolejnych singli, które szybko zdobywają wyświetlenia, a także dzięki pełnym energii koncertom, na których widownia jednogłośnie daje wyraz zadowolenia. Pierwszym singlem zespołu było BYRDS MYLK ATTIC, czyli bardzo chwytliwy kawałek, przy którym powinien rozruszać nawet nieboszczyka. Teraz polski zespół może się pochwalić kolejnym singlem, który nosi nazwę “Above Attic”.