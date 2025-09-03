Polska strzelanka sci-fi oceniona. Oto noty, jakie zebrał Metal Eden

Wczoraj na rynek trafiło Metal Eden, czyli polska strzelanka science-fiction. W związku z premierą do sieci spłynęły już pierwsze recenzje gry. W serwisie Metacritic tytuł uzyskał średnią ocen na poziomie 74/100 na podstawie 16 opinii. Oceny na Steamie są natomiast „bardzo pozytywne” – aż 95% użytkowników platformy zachwala tytuł.
Jeśli chodzi o aspekty, które przypadły do gustu krytykom, wymienia się design gry, dynamiczny gameplay i futurystyczny klimat. Według części recenzentów produkcja jest wciągająca i dostarcza intensywnych wrażeń podczas walki. Gracze na platformie Steam chwalą również ścieżkę dźwiękową, projekt postaci czy interfejs użytkownika.
Metal Eden nie jest oczywiście grą pozbawioną wad. Choć na Steamie nie pojawiło się wiele głosów krytyki, dziennikarzom branżowym nie spodobała się powtarzalność rozgrywki, a także „słabe aktorstwo i niezręczne dialogi”. Niektórzy uważają również, że fabuła i miasto były zbyt nudne i generyczne.
Metal Eden jest więc świetny – piękny, niezwykle energetyczny, podany w ekscytujący sposób i przede wszystkim bardzo dobrze wyważony. Kampania w żadnym momencie nie jest przesadnie trudna, a na arenach nigdy nie czułem, że liczba fal wrogów jest o chociaż jedną za duża. W efekcie przeszedłem grę w dwa dni, ani przez chwilę nie myśląc, aby zrobić sobie przerwę na inną rozrywkę. Tym bardziej mam obawy czy Metal Eden na pewno zostanie należycie doceniony, bo kampania marketingowa była dosyć subtelna. Patrzę więc na tę grę troszkę jak na Clair Obscur – jak na coś, po czym spodziewaliśmy się dobrego poziomu, a niespodziewanie otrzymaliśmy znacznie więcej. Oby więc polski FPS został należycie doceniony, podobnie jak francuski jRPG. W szczególności w naszym kraju, bo to w tym momencie, moim zdaniem, numer jeden w gatunku. – czytamy w naszej recenzji Metal Eden.
