Polska strzelanka sci-fi oceniona. Oto noty, jakie zebrał Metal Eden

Metal Eden jest więc świetny – piękny, niezwykle energetyczny, podany w ekscytujący sposób i przede wszystkim bardzo dobrze wyważony. Kampania w żadnym momencie nie jest przesadnie trudna, a na arenach nigdy nie czułem, że liczba fal wrogów jest o chociaż jedną za duża. W efekcie przeszedłem grę w dwa dni, ani przez chwilę nie myśląc, aby zrobić sobie przerwę na inną rozrywkę. Tym bardziej mam obawy czy Metal Eden na pewno zostanie należycie doceniony, bo kampania marketingowa była dosyć subtelna. Patrzę więc na tę grę troszkę jak na Clair Obscur – jak na coś, po czym spodziewaliśmy się dobrego poziomu, a niespodziewanie otrzymaliśmy znacznie więcej. Oby więc polski FPS został należycie doceniony, podobnie jak francuski jRPG. W szczególności w naszym kraju, bo to w tym momencie, moim zdaniem, numer jeden w gatunku. – czytamy w naszej recenzji Metal Eden.