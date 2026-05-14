Polska Lalka ma podbić świat? Twórcy nowej adaptacji składają bardzo odważne deklaracje

Wiara w potencjał filmu jest wyraźna.

Filmowa adaptacja Lalka trafi do kin już we wrześniu, ale twórcy już teraz mocno podkręcają atmosferę wokół projektu. I trzeba przyznać — ambicji im nie brakuje. Według twórców ma to być produkcja, która zostanie z widzami na długie lata i zainteresuje nie tylko polską publiczność, ale również zagranicznych odbiorców. Brzmi odważnie? Zdecydowanie. Lalka ma szansę stać się klasykiem? Podczas tegorocznej edycji Impact’26 twórcy filmu przekonywali, że nowa Lalka nie będzie jedynie kolejną szkolną adaptacją klasycznej lektury. Reżyser i współscenarzysta Maciej Kawalski tłumaczył, że ogromną rolę odegrały nowoczesne technologie wykorzystane przy produkcji.

Nowe technologie pozwoliły stworzyć ujęcia, których inaczej być może nie bylibyśmy w stanie stworzyć. Twórcy wykorzystali między innymi technologię XR, czyli rozszerzone wirtualne plany zdjęciowe. Dzięki temu mogli szybciej i taniej tworzyć sceny rozgrywające się między innymi na Syberii czy w XIX-wiecznym Paryżu. W projekcie pojawia się także Marek Kondrat, który wrócił do aktorstwa po 15 latach przerwy specjalnie dla roli Ignacego Rzeckiego. Aktor zwracał uwagę na to, jak bardzo zmieniła się sama technologia tworzenia filmów od początku jego kariery. W pierwszym filmie, w którym zagrałem, światła rozżarzały się godzinami. Dziś wystarczą sekundy.

Twórcy podkreślają również, że Lalka pozostaje historią uniwersalną — i właśnie dlatego ma szansę przebić się poza Polskę. Producent Radosław Drabik przekonywał, że emocje zawarte w historii Wokulskiego mogą być zrozumiałe także dla zagranicznego widza. Najbardziej odważnie zabrzmiała jednak deklaracja samego Kawalskiego: Chcieliśmy stworzyć coś, co za 30 lat nadal będziecie mieli w głowach. Wcześniej reżyser dał też do zrozumienia, że nie obawia się kolizji z równocześnie powstającą Lalką od Netflix. To także podkreśla, jak pewni sukcesu zdają się być twórcy widowiska. Jedno jest pewne: nowa Lalka już teraz zapowiada się na jedną z najgłośniejszych polskich premier roku. Pytanie tylko, czy za wielkimi deklaracjami pójdzie równie wielki film. Premiera została zaplanowana na 30 września.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










