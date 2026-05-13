007 First Light pokryte złotem. Agent Jej Królewskiej Mości nadchodzi

O grze o Jamesie Bondzie, którą zajmują się twórcy Hitmana, słyszeliśmy od lat. Teraz zaś przychodzi wreszcie moment zwieńczenia tego projektu.

007 First Light oficjalnie nadchodzi. I nic już nie powstrzyma Agenta Jej Królewskiej Mości przed opanowaniem naszych dysków.

007 First Light ze złotym statusem

Skąd ta pewność? Wszystko dlatego, że samo IO Interactive ogłosiło, iż 007 First Light otrzymało status złoty. Oznacza to w praktyce, że główny proces deweloperski został zakończony. Ostateczna wersja kodu jest już gotowa i to ona zostanie przesłana do sklepów zajmujących się cyfrową dystrybucją. Posłuży ona też jako wzorzec podczas produkcji fizycznych nośników. W tej wersji nic się już nie zmieni – produkcja wygląda dokładnie tak, jak wyglądać będzie w dniu swojej premiery. To znaczy, w teorii, bo w praktyce prace są najczęściej kontynuowane, dzięki czemu otrzymujemy tzw. Day One Patch z porcją premierowych poprawek błędów.