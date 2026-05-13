007 First Light pokryte złotem. Agent Jej Królewskiej Mości nadchodzi

O grze o Jamesie Bondzie, którą zajmują się twórcy Hitmana, słyszeliśmy od lat. Teraz zaś przychodzi wreszcie moment zwieńczenia tego projektu.
007 First Light oficjalnie nadchodzi. I nic już nie powstrzyma Agenta Jej Królewskiej Mości przed opanowaniem naszych dysków.
007 First Light ze złotym statusem
Skąd ta pewność? Wszystko dlatego, że samo IO Interactive ogłosiło, iż 007 First Light otrzymało status złoty. Oznacza to w praktyce, że główny proces deweloperski został zakończony. Ostateczna wersja kodu jest już gotowa i to ona zostanie przesłana do sklepów zajmujących się cyfrową dystrybucją. Posłuży ona też jako wzorzec podczas produkcji fizycznych nośników. W tej wersji nic się już nie zmieni – produkcja wygląda dokładnie tak, jak wyglądać będzie w dniu swojej premiery. To znaczy, w teorii, bo w praktyce prace są najczęściej kontynuowane, dzięki czemu otrzymujemy tzw. Day One Patch z porcją premierowych poprawek błędów.
007 First Light opowie nam o początkach Jamesa Bonda – w grze będzie miał on zaledwie 26 lat i będzie jeszcze niedoświadczonym agentem MI6. Naszym celem będzie wykonanie ważnej misji – ważnej na tyle, że to od niej zależeć będzie przyznanie nam statusu 00. W toku opowieści nie zabraknie ikonicznych dla uniwersum postaci, jak M, Q czy Panna Moneypenny. Jeżeli zaś chodzi o samego Bonda, to temu swojej twarzy i głosu użyczył znany m.in. z Dexter: Grzech Pierworodny Patrick Gibson. Poza nim w obsadzie znaleźli się chociażby Lenny Kravitz, Gemma Chan czy też Lennie James.
Swoją premierę 007 First Light zaliczy już 27 maja 2026 roku. To wtedy gra wydana zostanie zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Ponadto w trzecim kwartale tego roku tytuł w swoje ręce otrzymają również użytkownicy Nintendo Switch 2.
